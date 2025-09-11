桃園這路往風景區沒見美景先遇砂石車 市府新手段嚴查

桃園市環保局指出，蘆竹區長興路三、四段周邊聚集10家砂石場及預拌混凝土廠，大型砂石車頻繁進出，長期衍生砂石、泥土掉落與汙水滲漏，不僅汙染路面，更危及民眾行車安全。

長興路是不少遊客到五酒桶山風景區的必經之路，往北路的盡頭就是風景區，與砂石場、預拌廠只有約兩公裡的距離，遊客還沒到風景區就對這一條路的砂石車印象深刻。為徹底改善環保局，今年啟動「AI科技執法＋源頭管制」雙策略，要徹底清除長興路「汙」名，也會用同樣的手段對付這類砂石汙染的重點地區，必要時查扣車輛拉高執法強度，讓業者、司機不敢心存僥倖。

在源頭管理部分，環保局針對業者逐家輔導，要求落實2大措施：車輛出廠前須清洗車輪與車身、全程加蓋帆布避免超載、駕駛人減速慢行避免急衝急煞。

科技執法方面，環保局在長興路段架設多組24小時監視設備，結合AI影像分析，自動偵測落砂、隨意拋棄垃圾等違規行為，並不定期調整監視器位置與數量，讓查緝更精準，以達到嚇阻效果。

今年8月下旬，環境管理處聯同蘆竹區公所、蘆竹警分局以及地方巡守隊聯合稽查與突擊檢查，平均一天攔檢約9輛砂石車，其中查獲1件廢棄物清運未攜帶聯單案件，當場依廢棄物清理法第9條告發並扣留機具，展現強力執法決心。環保局同時串聯社區力量，環管處長張書豪與蘆竹區長李岳壇拜訪長興里環保志工隊，聽取里長及居民意見，也感謝環保志工隊與地方巡守隊主動巡查並通報以提升稽查效率。

環保局長顏己喨表示，未來除推動常態化聯合稽查機制外，每月也會不定期展開跨單位稽查，並逐步增設監視設備，擴大覆蓋路段。同時，結合社區巡守通報與業者自律，形塑「政府監管＋企業責任＋社區參與」3方合作模式，藉由砂石業者自主管理延伸至駕駛行為、公部門跨機關合作以及社區志工三方合作建立及時通報、及時巡查與及時清理機制，以綿密合作體系達成環境安全及乾淨市容之目的，徹底扭轉「長興路不是揚塵、就是砂石汙染」的負面印象。

環保局強調，若經查獲隨意棄置廢棄物或汙染路面，將開罰最高6000元，情節重大者並得勒令停工。市府呼籲業者確實守法，市民如發現違規可即時通報，共同守護乾淨、安全的用路環境。