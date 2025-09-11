溫馨中秋節認購愛心月餅、文旦柚 苗縣府行銷兼助弱勢

中秋節將屆，苗栗縣政府今年認購30萬元愛心月餅，並媒合京元電子公司等企業，認購文旦柚1800箱，希望揮拋磚引玉，一邊幫忙行銷、也讓弱勢備感社會溫暖。

苗栗縣多個機構及團體生產愛心公益商品，縣長鍾東錦太太陳美琦昨天在苗栗市幼安教養院，響應公益並支持身心障礙廠商，推展優先採購，宣布認購幼安歡喜兒咖啡屋、新苗教養院，及更生陽光人本關懷協會各10萬元。

陳美琦表示，幼安、新苗及更生陽光人本關懷協會致力於照顧智能、多重障礙者及弱勢更生人，提供技能培訓幫助學員會員建立工作技能與自信，月餅禮盒不只是節慶禮品，更代表弱勢機構團體的努力與希望，呼籲社會各界能踴躍採買，讓中秋節除了團圓之外，也能傳遞愛與關懷。

幼安教養院長林勤妹指出，幼安每年中秋月餅禮盒的銷售收入占烘焙坊總收入5成，為訓練身障朋友有一技之長，及作為營運之主要收入來源，但隨著近年來消費及飲食習慣的改變，訂購數量較以往明顯減少，期盼社會各界能在佳節團圓之際，給身障朋友更多鼓勵與肯定，專線037-338180轉128。

另，京元電、群聯電子公司、長春石油化學公司、長宏人力仲介有限公司、恆誼化工公司、昇陽先進能源公司等多家企業，認購1800箱文旦柚，部分果品與資源捐助弱勢族群與慈善團體。

鍾東錦表示，縣府除了積極協助農民拓展通路，也將持續號召更多企業、社團與民眾一同加入公益行列，幫助更生人和弱勢能夠「以人助己立，回饋社會」的心願，透過以購代捐的方式，不僅支持農產，更能將愛心傳遞到需要的家庭。