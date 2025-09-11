聽新聞
0:00 / 0:00

竹北傳異味監測找源頭 環境部新購空品車首度出動

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
環境部升級監測層級，昨啟用新採購的空品監測車，並以不鏽鋼採樣桶將現場檢體送至國環院實驗室做進一步分析。圖／竹縣府提供
環境部升級監測層級，昨啟用新採購的空品監測車，並以不鏽鋼採樣桶將現場檢體送至國環院實驗室做進一步分析。圖／竹縣府提供

新竹縣竹北市從8月下旬以來屢傳散發臭味，由於多數通報集中在竹北東區，但源頭不明，新竹縣政府獲環境部協助，昨天在竹北市水圳公園啟用空氣採樣鋼瓶、空氣品質監測車，預計監測1周，環保局提醒民眾請勿聚集、靠近，以免影響採樣品質。

新竹縣環保局長蕭宏杰說，民眾通報臭味期間，縣內的100多個微型感測器與手持式監測設備均未偵測到PM2.5或VOC顯著上升，加上精密檢測需委外專業單位，成本高昂，難以單靠地方經費頻繁使用。除了環境部協助監測，縣府已成立異味事件即時通報平台，並持續巡查釐清汙染物來源。

竹北市公所主秘陳家緯說，環境部依據市公所彙整的異味時段與地點資料分析，研判昨天氣候條件與異味事件相似，初判東南風飄散路徑後，擇定在通報數較多的竹北東區、水圳公園設點採樣。

環境部指出，由於地方監測量能有限，難以偵測到細微的有機汙染物，環境部特別升級監測層級，新採購的空品監測車在竹北首度啟用，並以不鏽鋼採樣桶將現場檢體送至國環院實驗室做進一步分析，後續將透過檢測數據縮小範圍，再由竹縣環保局鎖定可疑工廠加強稽查。

新竹縣籍立委林思銘徐欣瑩也邀環境部勘查、開會，林思銘昨說，已要求環境部在18日將監測報告提供給主管機關，1周後若仍無法查明汙染源，須持續追蹤監測直到查出汙染源為止。

PM2.5 臭味 環境部 林思銘 徐欣瑩 空氣品質

延伸閱讀

林思銘籲環境部勿成政治作秀演員 助新竹解決空汙問題

蔣萬安批中央「這是會持家的政府？」 綠議員嗆：無喙講家己

郝龍斌當「吳伯雄2.0」？ 林思銘：對盧秀燕選總統是助益

洪秀柱赴陸參加「九三閱兵」 林思銘：不代表現在的國民黨

相關新聞

改善餐飲油煙空汙 桃園投訴少1成

餐飲油煙惹人怨，是桃園環境空汙陳情最大宗，桃園市環保局今年啟動「餐飲油煙陳情減量精進專案」，鎖定未裝設或使用油煙防制措施...

竹北傳異味監測找源頭 環境部新購空品車首度出動

新竹縣竹北市從8月下旬以來屢傳散發臭味，由於多數通報集中在竹北東區，但源頭不明，新竹縣政府獲環境部協助，昨天在竹北市水圳...

桃園靈鷲山法會今晚登場 宮廟齊聚響應「生態共好」

桃園一年一度的宗教盛事「靈鷲山水陸空大法會」今年邁入第32屆，今晚在桃園巨蛋舉辦跨宗教聯合祈福會，為8天7夜的法筵勝會揭...

竹市殯葬所頻出包！今實地演練找問題 民政處：督導、懲處雙管齊下

新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市議會與民政處今實地至新竹殯葬所操作演練。處長施淑...

白營下一個美女刺客？徐千晴接民眾黨桃市黨部發言人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7千萬元交保，未來2026、2028藍白合布局受政壇矚目。曾任新竹市長高虹安發言人的...

文化撞童趣！桃園「聯合市集」本周末登場 魔術、扯鈴、許願一次滿足

家長們注意，桃園最有文化兼童趣的親子盛會本周末登場！為推廣在地文化並深化親子教育體驗，八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。