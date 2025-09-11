竹北傳異味監測找源頭 環境部新購空品車首度出動

新竹縣竹北市從8月下旬以來屢傳散發臭味，由於多數通報集中在竹北東區，但源頭不明，新竹縣政府獲環境部協助，昨天在竹北市水圳公園啟用空氣採樣鋼瓶、空氣品質監測車，預計監測1周，環保局提醒民眾請勿聚集、靠近，以免影響採樣品質。

新竹縣環保局長蕭宏杰說，民眾通報臭味期間，縣內的100多個微型感測器與手持式監測設備均未偵測到PM2.5或VOC顯著上升，加上精密檢測需委外專業單位，成本高昂，難以單靠地方經費頻繁使用。除了環境部協助監測，縣府已成立異味事件即時通報平台，並持續巡查釐清汙染物來源。

竹北市公所主秘陳家緯說，環境部依據市公所彙整的異味時段與地點資料分析，研判昨天氣候條件與異味事件相似，初判東南風飄散路徑後，擇定在通報數較多的竹北東區、水圳公園設點採樣。

環境部指出，由於地方監測量能有限，難以偵測到細微的有機汙染物，環境部特別升級監測層級，新採購的空品監測車在竹北首度啟用，並以不鏽鋼採樣桶將現場檢體送至國環院實驗室做進一步分析，後續將透過檢測數據縮小範圍，再由竹縣環保局鎖定可疑工廠加強稽查。

新竹縣籍立委林思銘、徐欣瑩也邀環境部勘查、開會，林思銘昨說，已要求環境部在18日將監測報告提供給主管機關，1周後若仍無法查明汙染源，須持續追蹤監測直到查出汙染源為止。