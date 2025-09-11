改善餐飲油煙空汙 桃園投訴少1成

餐飲油煙惹人怨，是桃園環境空汙陳情最大宗，桃園市環保局今年啟動「餐飲油煙陳情減量精進專案」，鎖定未裝設或使用油煙防制措施的業者稽查，今年1到8月開罰106件。今年餐飲油煙汙染陳情比去年少1成，市長張善政盼餐飲業者共同維護社區空氣品質。

環保局統計，去年1至7月餐飲油煙汙染陳情案989件，過去以取締為遏阻手段，今年起啟動專案加強稽查與輔導，部分業者改善符合標準，今年1至7月陳情887件，降幅10.3%。

不少民眾陳情餐飲油煙汙，又以燒烤店的油煙最讓人受不了，環保局列為重點稽查；今年5月龍潭區1間炭烤牛排小吃店油煙被檢舉，環保局稽查發現，業者煎烤區雖有集氣罩，但是水平投影面積小，且油炸區沒有設置集排氣系統，油煙直接排出戶外，限期改善也不理，開罰5000元。

還有臭豆腐小吃也常被反映太臭、味道太重，曾有1間賣炸臭豆腐的攤販被罰6次，每次5000元，共計3萬元，業者因無心改善自行歇業。

議員黃家齊表示，過去就接到民眾反映藝文園區等地點，經營的燒烤店有油煙問題，抱怨以前沒有燒烤店時，運動經過空氣好好的，燒烤店開了後，空氣中充滿油煙味。他建議業者拚經濟也要做好設備防油煙，不能把汙染轉嫁消費者或路人、鄰居強迫忍受味道。

環保局指出，餐飲油煙陳情減量精進專案鎖定「三不一沒有」的店家，包括不裝設備、不開機、不維護、沒有效能者，要強化稽查與輔導，其中有一定規模或遭民眾陳情的餐飲業者，且經認定有空氣汙染事實者，必須裝設油煙防制設施，否則可處最高5萬元罰鍰，並可連續開罰到改善為止。

張善政強調，專案重點不是開罰，而是協助業者自覺，在開餐廳賺錢同時也要一起維護社區空氣品質，讓餐廳在社區裡面受歡迎，而不是被異樣眼光看待。桃市府迄今完成逾100家業者稽查與307家次輔導，更有70家業者完成汰換老舊設備，相信效果會慢慢顯現。