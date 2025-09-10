快訊

桃園靈鷲山法會今晚登場 宮廟齊聚響應「生態共好」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
邁入第32屆的靈鷲山水陸空大法會今晚登場。圖／靈鷲山提供
桃園一年一度的宗教盛事「靈鷲山水陸空大法會」今年邁入第32屆，今晚在桃園巨蛋舉辦跨宗教聯合祈福會，為8天7夜的法筵勝會揭開序幕，靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、桃園市長張善政、各級民代及百餘位跨宗教團體代表，共同祈願台灣安定、世界和平、生態永續

祈福會由桃園區北門國小扯鈴隊民俗技藝表演開場，在1分鐘平安禪後展開莊嚴的祈福儀式，代表開山住持心道法師出席的懇慧法師、天帝教樞機使者蔡光思、耶穌基督後期聖徒教會桃園支聯會大會長王壹民，以及桃園、新北多家宮廟代表，各宗教、跨領域同誦祈願文，並透過古老的頌缽共振，將善念化作祝禱。

靈鷲山水陸法會今年以「靈性覺醒，生態共好」為主題，推動佛水供品統籌分發、租用循環餐具、不提供塑膠袋、回收升級與覺知消費路徑，參與祈福會的宮廟也以具體行動響應，如景福宮、慈護宮、林口永善寺等實施減爐或改用電子鞭炮，明倫三聖宮不燒金紙，竹林山觀音寺投入急難救助，多家廟宇捐助物資幫助弱勢市民等，展現宗教在減碳、永續城鄉、社會關懷上的貢獻。

張善政表示，靈鳩山每年都在桃園舉辦宗教聯合祈福大會，讓桃園變成福地，每當面臨各種天災地震，除了桃園的地形優勢外，就是有各個宗教的眷顧與祝福。張也呼籲，國家不要有內耗、世界不要有戰爭，大家要一起讓環境變好，留給下一代更美好的世界。

邁入第32屆的靈鷲山水陸空大法會今晚登場。圖／靈鷲山提供
法師 永續

