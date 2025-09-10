深入鄉鎮拍行腳節目 製作團隊無償授權苗縣使用

必紅演藝國際製作「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」行腳節目，完成苗栗縣18鄉鎮市中英文版本拍攝製作，今天將影片無償授權縣府及各鄉鎮市公所使用，呈現苗栗在地之美。

縣府文化觀光局、必紅演藝國際今天在縣府舉辦「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」觀光宣傳影片-苗栗縣授權儀式，會中播放10分鐘精華影片，並由必紅演藝國際有限公司總裁林暉逐一致贈縣府及各鄉鎮市影片SD卡，授權於文化、教育、觀光推廣等領域公開使用，展現苗栗自然景觀、人文風貌與特色產業；苗栗縣副縣長邱俐俐代表縣府回贈感謝狀。

文觀局長林彥甫指出，林暉身為企管博士，被譽為「台灣商品條碼之父」，推動條碼讓台灣產品與國際接軌，近年籌製全台368鄉鎮行腳節目，並堅持有中英雙語版本，藉由影片再次讓台灣Link到全世界。

林彥甫說，要完成全台368鄉鎮市拍攝工作，堪稱「壯舉」，更令人感動的是，影片無償授權縣府及各鄉鎮市公所使用，「Linking 368 Taiwan」不僅是影像紀錄，更是一座橋梁，提升民眾對苗栗的認識，更能吸引國內外旅客來訪，可望帶動觀光產業鏈的發展，創造住宿、餐飲、伴手禮及在地產業的經濟效益，成為推動地方經濟的強大助力。

林暉受訪時表示，台灣企業走向國際化，但在國外談到台灣（Taiwan），常被誤認為泰國（Thailand），「這非常不得了」，希望協助企業向國際拓展業務時，能讓外界清楚認識台灣，看見台灣的美和進步繁榮，從而吸引來台旅遊、投資。

「鄉鎮生產力是國力的根本」林暉指出，繼宜蘭之後，苗栗縣是第2個完成拍攝製作的縣份，每個鄉鎮市1集影片60分鐘，深入呈現地方人文、生態、產業、生活與美食，拍攝成本約新台幣100萬元，預計還要6年、斥資逾3億元才能完成全台368鄉鎮的拍攝製作。

他說，團隊會一步步繼續走下去，有信心製作完成，未來在苗栗縣還要配合辦理英文演講比賽、導覽義工招募等，鼓勵縣民用英文介紹家鄉，培養國際視野，提供國際旅客英文導覽服務，深化發揮影響力。