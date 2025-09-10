竹縣竹北空氣異味問題 環境部啟動監測採樣釐清

快訊

中央社／ 新竹縣10日電

新竹縣政府環保局表示，8月26日以來，空氣中至少出現2起異味，環境部專案小組今天進駐竹北水圳森林公園，啟動空氣品質監測車，進行定點監測，以釐清夜間異味問題。

環保局長蕭宏杰向中央社記者說，環保局於8月26日、9月4日晚間，均接獲民眾報案指出有異味，異味位置於縣政府至竹北市高鐵區之間，當下巡查人員立即攜帶儀器監測，並前往鄰近工廠巡查。

蕭宏杰指出，環境部依據大氣擴散模擬推估9月10日、12日擴散不佳，環保局請環境部出動空氣品質檢測車監測，並搭配鋼瓶採樣，盼找出異味物質。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，此次是中央、縣府、市公所共同在竹北同步展開空污追查，環境部調派專業人員與精密儀器，縣府環保局負責後續取締與執法，市公所則提供場地、電力與人力支援，確保檢測設備能穩定運作。

環境部透過文字指出，環境部啟用新採購的空品監測車，並以不鏽鋼採樣桶將現場檢體送至國環院實驗室分析，後續將透過檢測數據縮小範圍，再由新竹縣環保局鎖定可疑工廠加強稽查。

