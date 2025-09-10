竹市殯葬所頻出包！今實地演練找問題 民政處：督導、懲處雙管齊下

新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市議會與民政處今實地至新竹殯葬所操作演練。處長施淑婷表示，將迅速優化、人力補強，市府內部因督導不周造成疏失，也會確實進行懲處。

施淑婷說明，事發時她於國外考察，但對於此事她完全無法接受。9月5日冷凍庫外包廠商蓮芳禮儀公司受理代辦亡者吳女、羅女洗穿化後遺體入殮手續，因外包廠商員工未依規定確認第1位的吳女遺體手環QRcode，致入殮蓋棺後靈柩送到羽化館火化，羽化館人員再依棺木上的QRcode確認火化。

當天上午11時，第2位亡者羅女親人入殮瞻仰儀容時，發現棺木中的遺體非自己親人，此時才驚覺有誤，經追查後發現羅女已於上午8時被代辦業者誤領火化，造成不可挽回的重大過錯。

施淑婷說，當時正在開會的殯管所長黃坤勝接獲通報後，立即率所內2名組長前往了解狀況並安撫家屬情緒。同時間蓮芳也立即聯絡吳女家屬趕回現場確認入殮室躺在棺木中的遺體為其親人，並協助完成後續入殮火化事宜。

事件發生後，吳女家屬已於7日與蓮芳達成共識，10日舉行樹葬不收取費用；羅女家屬也於8日和解並補辦追思會，並由蓮芳提供家屬精神慰問金，弭平傷痛。

施淑婷強調，發生錯燒遺體的事件，該負的責任一定負責到底，並以最嚴厲的態度督導廠商。對於家屬的部分，目前已經完成和解；而市府內部因督導不周造成疏失，也會確實進行懲處。

施淑婷表示，短期的防範措施會立即處置；後續的優化或人力補強，也會迅速評估、編列預算，未來不會再有相關情事發生。