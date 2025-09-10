快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市殯葬所頻出包！今實地演練找問題 民政處：督導、懲處雙管齊下

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市議會與民政處今實地至新竹殯葬所操作演練。記者黃羿馨／攝影
新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市議會與民政處今實地至新竹殯葬所操作演練。記者黃羿馨／攝影

新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市議會與民政處今實地至新竹殯葬所操作演練。處長施淑婷表示，將迅速優化、人力補強，市府內部因督導不周造成疏失，也會確實進行懲處。

施淑婷說明，事發時她於國外考察，但對於此事她完全無法接受。9月5日冷凍庫外包廠商蓮芳禮儀公司受理代辦亡者吳女、羅女洗穿化後遺體入殮手續，因外包廠商員工未依規定確認第1位的吳女遺體手環QRcode，致入殮蓋棺後靈柩送到羽化館火化，羽化館人員再依棺木上的QRcode確認火化。

當天上午11時，第2位亡者羅女親人入殮瞻仰儀容時，發現棺木中的遺體非自己親人，此時才驚覺有誤，經追查後發現羅女已於上午8時被代辦業者誤領火化，造成不可挽回的重大過錯。

施淑婷說，當時正在開會的殯管所長黃坤勝接獲通報後，立即率所內2名組長前往了解狀況並安撫家屬情緒。同時間蓮芳也立即聯絡吳女家屬趕回現場確認入殮室躺在棺木中的遺體為其親人，並協助完成後續入殮火化事宜。

事件發生後，吳女家屬已於7日與蓮芳達成共識，10日舉行樹葬不收取費用；羅女家屬也於8日和解並補辦追思會，並由蓮芳提供家屬精神慰問金，弭平傷痛。

施淑婷強調，發生錯燒遺體的事件，該負的責任一定負責到底，並以最嚴厲的態度督導廠商。對於家屬的部分，目前已經完成和解；而市府內部因督導不周造成疏失，也會確實進行懲處。

施淑婷表示，短期的防範措施會立即處置；後續的優化或人力補強，也會迅速評估、編列預算，未來不會再有相關情事發生。

遺體 新竹 人力

延伸閱讀

燒錯遺體！議員追新竹市殯疏失 市府擬提前解約出包廠商

基隆換發逾19萬面門牌 南新街200戶地址有天干

竹市推動「長照3.0」 第一階段 9月正式上路

假裝購物趁機偷走銀樓金項鍊 竹市警赴桃園旅館逮捕大馬男

相關新聞

竹市殯葬所頻出包！今實地演練找問題 民政處：督導、懲處雙管齊下

新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市議會與民政處今實地至新竹殯葬所操作演練。處長施淑...

白營下一個美女刺客？徐千晴接民眾黨桃市黨部發言人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7千萬元交保，未來2026、2028藍白合布局受政壇矚目。曾任新竹市長高虹安發言人的...

文化撞童趣！桃園「聯合市集」本周末登場 魔術、扯鈴、許願一次滿足

家長們注意，桃園最有文化兼童趣的親子盛會本周末登場！為推廣在地文化並深化親子教育體驗，八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩...

竹北空氣傳惡臭啟動追查 環境部今起在水圳公園設監測站抓源頭

新竹縣竹北市自8月下旬2度發生異味事件，新竹縣政府獲報後，立即派員稽查，並尋求中央協助，獲得環境部承諾，今天早上在竹北市...

小烏來特定區都計變更慢地方怨 市府：原保地影響規畫

桃園市拉拉山小烏來近年觀光產業蓬勃發展，同時曝露用地需求不足，沒有觀光級的飯店，停車場也不足，市長張善政今天下午參加復興...

砂石揚塵、餐飲油煙屢遭陳情 張善政：市府專案加強取締

空汙問題備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府將加強取締砂石車汙染及餐飲油煙，其中，油煙汙染是市民最常陳情問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。