白營下一個美女刺客？徐千晴接民眾黨桃市黨部發言人

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前以7千萬元交保，未來2026、2028藍白合布局受政壇矚目。曾任新竹市長高虹安發言人的徐千晴，近日接任桃園市黨部發言人，近期積極在桃園活動，未來是否扮演白營參戰桃園的「美女刺客」角色，引發關注。

民眾黨目前在桃園市未有議員席次，下屆議員選戰有志人選磨刀霍霍。民眾黨桃園市黨部20日將舉行與不分區立委劉書彬暨桃園市黨部聯合服務處的剪綵典禮 ，當天黨主席黃國昌將現身，並由中央委員林昭印擔任主持人，新任的桃園市黨部發言人徐千晴、劉芩妤也將一起亮相。

其中，徐千晴外型亮麗，曾當過演員與模特兒，近年投入政治工作，並陸續擔任過民眾黨發言人、高虹安2022年競選新竹市長時的競辦發言人。高虹安上任後，被延攬進入新竹市政府工作，擔任發言人一職，去年1月離職，又再回到民眾黨中央黨部工作。

徐千晴發展重心移回台北後，一度傳出將參選松山信義區議員，但最近確定接任桃園市黨部發言人職務，桃市黨部幹部日前出席宏願大千世界報恩法會，她也參與其中。

未來是否參選桃園市議員？徐千晴未正面回應，僅表示自己今年在台北、基隆與新竹地區都有持續參與地方行程與活動等，尤其大罷免與核三公投階段，也有積極在各地活動。在黨中央規畫下，自己接下桃園市黨部發言人職務，開始參與一些社區鄰里活動等，希望能增加與地方的互動與經營歷練。

徐千晴也分享，9月5日參與宏願大千世界報恩法會，當天釋本藏師父開示，指引眾人以智慧面對挑戰，並以譬喻提醒「阿北如今猶如困於蛹中，即將破繭而出」，當天果真傳來北院裁定柯文哲交保的好消息，讓黨公職幹部都相當振奮。