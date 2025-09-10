桃園推動傳統市場升級 打造民生與城市價值據點

桃園市長張善政今天表示，傳統市場轉型是必然趨勢，市府將依市場條件與經營狀況分級改善，並廣納意見作為調整依據，讓傳統市場成為兼具民生功能與城市價值的重要據點。

張善政主持市政會議時指出，目前桃園共有39處公有市場用地，其中25處已開闢，尚有14處未開闢；市府將全面檢討其最佳利用方式，依地方需求與城市發展方向評估導入其他功能，確保土地效益最大化。

桃園市副市長王明鉅表示，傳統市場長期承載民生需求，但因經營困難、外攤林立，易衍生環境髒亂與交通問題；市府將協助攤商調整經營方式，導入新式管理與服務模式，引導民眾改變消費習慣，推動市場朝現代化、衛生化方向發展。

王明鉅也說，部分老舊市場將逐步退場，原有用地將重新規劃與活化再利用，創造更高都市價值；至於重劃區及整開區的市場用地，也將加速整體規劃與開發，避免閒置，帶動地方發展並產生正面效益。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，傳統市場雖具在地特色、商品多樣與價格實惠等優勢，但因設施老舊、環境不佳、經營模式落後及數位化不足，吸引力逐漸下降；攤位改造將聚焦商品品質與包裝提升、電子支付普及及發展網路商店三大面向。

經發局進一步指出，新明市場自民國113年8月5日起推動「新明市場周邊（明德路）市容景觀與交通改善計畫」，因建物存在結構安全疑慮，規劃採「先建後拆、原地安置」方式重建，並於廣明二停車場設置中繼商場安置攤商，同步推動周邊景觀與交通改善，帶動市場轉型與區域再生。

此外，忠貞市場則正辦理土地開發促參規劃，並於今年6月舉行公聽會，目前持續進行訪商，未來將透過都市更新或複合式開發，導入社福設施、文創及青創機能，促進市場再造與區域發展。