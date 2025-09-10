文化撞童趣！「聯合市集」本周末登場 魔術、扯鈴、許願一次滿足

家長們注意，桃園最有文化兼童趣的親子盛會本周末登場！為推廣在地文化並深化親子教育體驗，八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩具圖書館，本月13、14日舉辦「聯合市集」，打造2天限定親子共融的文化嘉年華，活動免費入場，保證大小朋友玩到不想回家。

文化局說，這場跨界盛會結合民俗文化與兒童教育的「聯合市集」，展現文化傳承與創意學習的多元可能，打造親子遊樂知名場域。活動規劃至少30攤特色市集，涵蓋文創商品、手作工藝、美食點心及親子友善選品，讓民眾在輕鬆逛街之餘，也能感受文化底蘊與親子共學氛圍。

現場活動更是精彩連連，本周六上午將免費發送氣球給小朋友，下午安排魔術雜技秀帶來幽默與驚奇兼具的演出，同時舉辦無人機闖關賽及歌仔戲講座，讓傳統與新潮元素在市集中交織碰撞。

本周日上午則推出跳格子遊戲送小禮，下午還有高難度花式扯鈴表演，壓軸絕技「直立鈴放棍」令人期待，當天還有台語說故事活動，培養孩子對母語的親近感，推廣母語教育。

此外，活動期間於八塊厝工藝文創館設置「桃樹許願所」，民眾可寫下祝福並掛上祈福卡，參加抽獎，有機會獲得「有求必應聖筊」與「金榜題名狀元筆」等好禮，現場亦推出市集消費集章送獎品活動，鼓勵民眾踴躍參與。

文化局表示，這次跨界合作不僅是文化場域與教育資源的鏈結，更希望透過民俗文化的傳遞與兒童教育的結合，培養下一代對傳統的理解與珍惜，創造更多親子共融的美好時光；歡迎民眾攜家帶眷前往，在市集中體驗文化與教育的交會，享受充滿驚喜與歡笑的假日盛會。