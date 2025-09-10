快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

文化撞童趣！「聯合市集」本周末登場 魔術、扯鈴、許願一次滿足

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩具圖書館，本月13、14日周休二日舉辦「聯合市集」，打造2天限定親子共融的文化嘉年華，活動免費入場。圖／桃市文化局提供
八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩具圖書館，本月13、14日周休二日舉辦「聯合市集」，打造2天限定親子共融的文化嘉年華，活動免費入場。圖／桃市文化局提供

家長們注意，桃園最有文化兼童趣的親子盛會本周末登場！為推廣在地文化並深化親子教育體驗，八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩具圖書館，本月13、14日舉辦「聯合市集」，打造2天限定親子共融的文化嘉年華，活動免費入場，保證大小朋友玩到不想回家。

文化局說，這場跨界盛會結合民俗文化與兒童教育的「聯合市集」，展現文化傳承與創意學習的多元可能，打造親子遊樂知名場域。活動規劃至少30攤特色市集，涵蓋文創商品、手作工藝、美食點心及親子友善選品，讓民眾在輕鬆逛街之餘，也能感受文化底蘊與親子共學氛圍。

現場活動更是精彩連連，本周六上午將免費發送氣球給小朋友，下午安排魔術雜技秀帶來幽默與驚奇兼具的演出，同時舉辦無人機闖關賽及歌仔戲講座，讓傳統與新潮元素在市集中交織碰撞。

本周日上午則推出跳格子遊戲送小禮，下午還有高難度花式扯鈴表演，壓軸絕技「直立鈴放棍」令人期待，當天還有台語說故事活動，培養孩子對母語的親近感，推廣母語教育。

此外，活動期間於八塊厝工藝文創館設置「桃樹許願所」，民眾可寫下祝福並掛上祈福卡，參加抽獎，有機會獲得「有求必應聖筊」與「金榜題名狀元筆」等好禮，現場亦推出市集消費集章送獎品活動，鼓勵民眾踴躍參與。

文化局表示，這次跨界合作不僅是文化場域與教育資源的鏈結，更希望透過民俗文化的傳遞與兒童教育的結合，培養下一代對傳統的理解與珍惜，創造更多親子共融的美好時光；歡迎民眾攜家帶眷前往，在市集中體驗文化與教育的交會，享受充滿驚喜與歡笑的假日盛會。

活動詳細資訊請至八塊厝民俗藝術村官網（https://www.bakuaicuo.com.tw/）、八塊厝民俗藝術村臉書粉專（https://www.facebook.com/bakuaicuo）、兒童玩具圖書館（https://www.facebook.com/tyctlib）查詢。

魔術雜技表演是大小朋友的最愛，本周末快來看街頭藝人精湛演出。圖／桃市文化局提供
魔術雜技表演是大小朋友的最愛，本周末快來看街頭藝人精湛演出。圖／桃市文化局提供
八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩具圖書館，本月13、14日周休二日舉辦「聯合市集」，打造2天限定親子共融的文化嘉年華，活動免費入場。圖／桃市文化局提供
八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩具圖書館，本月13、14日周休二日舉辦「聯合市集」，打造2天限定親子共融的文化嘉年華，活動免費入場。圖／桃市文化局提供
周日下午傳統民俗扯鈴與現代雜技的結合，令人嘆為觀止。圖／桃市文化局提供
周日下午傳統民俗扯鈴與現代雜技的結合，令人嘆為觀止。圖／桃市文化局提供
八塊厝現場還有桃樹祈願所，快來把願望掛在桃樹上。圖／桃市文化局提供
八塊厝現場還有桃樹祈願所，快來把願望掛在桃樹上。圖／桃市文化局提供
兒玩館辦理無人機足球賽，讓小朋友體驗無人機操作的樂趣。圖／桃市文化局提供
兒玩館辦理無人機足球賽，讓小朋友體驗無人機操作的樂趣。圖／桃市文化局提供

朋友 親子教育

延伸閱讀

秋冬實用派美包 LONGCHAMP跨界聯名、COACH秀皮革工藝、MK慵懶線條

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 爆冷頻傳8強就位

轉讓門票多要2杯星巴克遭罰4萬…北市抓演唱會黃牛逾9成「非職業」

桃園城市紀錄片得獎3作品出爐頒獎 張善政宣布9月13日城市影展登場

相關新聞

文化撞童趣！「聯合市集」本周末登場 魔術、扯鈴、許願一次滿足

家長們注意，桃園最有文化兼童趣的親子盛會本周末登場！為推廣在地文化並深化親子教育體驗，八塊厝民俗藝術村首度跨界攜手兒童玩...

竹北空氣傳惡臭啟動追查 環境部今起在水圳公園設監測站抓源頭

新竹縣竹北市自8月下旬2度發生異味事件，新竹縣政府獲報後，立即派員稽查，並尋求中央協助，獲得環境部承諾，今天早上在竹北市...

小烏來特定區都計變更慢地方怨 市府：原保地影響規畫

桃園市拉拉山小烏來近年觀光產業蓬勃發展，同時曝露用地需求不足，沒有觀光級的飯店，停車場也不足，市長張善政今天下午參加復興...

砂石揚塵、餐飲油煙屢遭陳情 張善政：市府專案加強取締

空汙問題備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府將加強取締砂石車汙染及餐飲油煙，其中，油煙汙染是市民最常陳情問題...

苗栗快充30槍充電槍今天試營運 優惠費率到10月底

苗栗縣政府新設電動車快充11場站、30槍充電樁今天試營運，今每分鐘15元優惠費率，今年11月起連同慢充79槍正式營運，慢...

關鍵轉折時刻AI論壇登場 新竹縣府攜產官學加速數位轉型

「關鍵轉折時刻：數位突圍 × 全球佈局」產業論壇今日登場，吸引產官學界代表齊聚新竹，聚焦AI革命、全球供應鏈重組及國際關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。