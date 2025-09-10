竹北空氣傳惡臭啟動追查 環境部今起在水圳公園設監測站抓源頭

新竹縣竹北市自8月下旬2度發生異味事件，新竹縣政府獲報後，立即派員稽查，並尋求中央協助，獲得環境部承諾，今天早上在竹北市水圳公園設置空氣採樣鋼瓶 (Canister)、空氣品質監測車，預計監測1周，環保局也提醒民眾請勿聚集、靠近，以免影響採樣品質。

異味事件引發各界關注，新竹縣政府環保局向中央主管機關環境部請求協助，新竹縣兩名立委林思銘、徐欣瑩、竹北市公所等單位也邀集環境部等單位至新竹縣勘查、開會，以利掌握異味來源。

新竹縣政府環保局長蕭宏杰指出，民眾通報臭味期間，縣內的100多個微型感測器與手持式監測設備均未偵測到PM2.5或VOC（揮發性有機物Volatile Organic Compound, 簡稱VOCs)顯著上升，加上精密檢測需委外專業單位，成本高昂，難以單靠地方經費頻繁使用。

此次環境部伸援提供協助，環保局也將派員輪值，並於現場監測，以避免影響採樣狀況，期望能讓異味無所遁形。環保局也將持續監測，委請專家學者運用擴散模式科技工具，模擬汙染物軌跡，縮小排查範圍，並持續巡查，釐清各類汙染物來源的可能性。此外，新竹縣長楊文科也指示立即成立「異味事件即時通報平台」，歡迎民眾多加利用、即時通報。

立委林思銘今天也與環境部開會，他要求環境部在9月18日將監測報告提供給主管機關，一周後若仍無法查明汙染源，環境部環管署北區督察中必須持續追蹤監測直到查出汙染源為止。

竹北市公所主秘陳家緯提到，行前會議中，環境部依據市公所彙整的異味時段與地點資料，並參考8月26日、27日、31日（零星通報）及9月4日的相關紀錄進行分析，研判今天氣候條件與前幾次事件相似，因此特別擇定今日展開監測。由於多數通報集中在竹北東區，經專業團隊初判風向（東南風）飄散路徑後，選定位於水圳公園設點採樣。