小烏來特定區都計變更慢地方怨 市府：原保地影響規畫

桃園市拉拉山小烏來近年觀光產業蓬勃發展，同時曝露用地需求不足，沒有觀光級的飯店，停車場也不足，市長張善政今天下午參加復興區政座談會，羅浮里里長廖國達等人要求加速「羅浮－小烏來特定風景區」包括溫泉通盤檢討作業，以因應地方發展需求，調整不符現況的分區規畫，促進原鄉觀光與經濟振興。

都發局表示，小烏來開發相關都市計畫幾乎都完成，不過原來的旅館用地裡因為有原住民保留地，法規上有限制，需要再和中央協調。理事長張善政表示，除了市府和區公所會繼續跟原住民族委員會反映，也會請選區立委邱若華和中央協調。

風景管理處處長廖育儀表示，小烏來風景特定區涵蓋大漢溪兩岸包括羅浮，土地使用計畫擬訂旅館區多年，加上羅浮溫泉資源與設施等經濟發展開發，2021年擬定小烏來風景特定區旅館區細部計畫案，隔年公展無人陳情，目前由地政局執行市地重劃作業，今年8月羅浮部落會議出席民眾支持計畫推動，後續還有環評及水保事項，會持續與地方說明溝通。

都發局說明，小烏來風景特定區主要計畫依地方需求與發展現況，已完成檢討，2022年6月27日公告實施， 地方上的需求是開發風景特定區，已納入觀光旅遊局推動北橫國家級風景特定區整體規畫，及羅浮溫泉產業發展計畫，透過市地重劃取得1.17公頃停車場用地、地區道路系統，並配合溫泉產業發展，規畫2.27公頃旅館區，促進深度旅遊。

都發局說明，小烏來開發旅館用地這個部分原本已完成相關都市計畫，不地政局執行重劃作業時，發現旅館用地裡面有原住民保留地，依法是不能併入重劃，這部分區公所還有市政府已經請原民會協助，同時也請風管處了解是否能調整用地範圍，包括納入其他土地規畫。