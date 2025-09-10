快訊

砂石揚塵、餐飲油煙屢遭陳情 張善政：市府專案加強取締

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
空汙問題備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府將加強取締砂石車汙染及餐飲油煙。記者朱冠諭／攝影
空汙問題備受關注，桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府將加強取締砂石車汙染及餐飲油煙，其中，油煙汙染是市民最常陳情問題，今年1月起市府鎖定「三不一沒有」的店家加強稽查與輔導，未確實裝設或啟用油煙防制設施，最高可處5萬元罰鍰。

張善政表示，桃園市因公共建設或住宅開發建設量非常大，建設過程必然需要砂石，但砂石車在路上跑，若未做好環保及包覆，容易造成汙染，今年7月1日起市府啟動相關專案，採取「源頭管制＋科技執法」雙管齊下策略。

一方面要求業者落實車輛出廠前清洗、妥善加蓋帆布、避免超載等防制措施，另一方面也在重點道路沿線架設24小時監視系統，專責監控違規情形，如掉落泥巴、有無確實覆蓋帆布或其他事項等，並不定期調整或增設設備，提高查緝效率。

市府也針對砂石汙染問題嚴重的區域啟動「聯合稽查機制」，以蘆竹區長興路為例，因砂石場、預拌混凝土廠林立，砂石車頻繁進出，常造成砂石、泥水掉落路面，揚塵、噪音問題嚴重，環保局8月底透過警察局、區公所及社區巡守隊聯合稽查機制，目前長興路一帶的環境已有明顯改善。

另，市府針對餐飲業油煙汙染問題加強稽查，今年1月起環保局推動「餐飲油煙陳情減量精進專案」鎖定「三不一沒有」的店家，包括不裝設備、不開機、不維護、沒有效能者，要強化稽查與輔導，其中有一定規模或遭民眾陳情的餐飲業者，且經認定有空氣汙染事實者，必須裝設油煙防制設施，否則可處最高5萬元罰鍰，並可連續開罰到改善為止。

張善政強調，專案重點不是開罰，而是協助業者自覺，在開餐廳賺錢同時也要一起維護社區空氣品質，讓餐廳在社區裡面受歡迎，而不是被異樣眼光看待，截至目前為止，市府已完成逾100家業者稽查與307家次輔導，更有70家業者完成汰換老舊設備，相信效果會慢慢顯現。

