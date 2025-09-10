苗栗快充30槍充電槍今天試營運 優惠費率到10月底

苗栗縣政府新設電動車快充11場站、30槍充電樁今天試營運，今每分鐘15元優惠費率，今年11月起連同慢充79槍正式營運，慢充每度電10元、快充13元，縣府將持續滾動式檢討提升使用率，減少占用停車格爭議。

縣府公布今天試營運快充設備11處場站、30槍，停車場部分，有縣府第二辦公大樓旁苗栗市「停二」、後龍鎮公所、竹南公北一路、竹南游泳池、獅山公園、公館苗栗特色館、苑裡灣麗親子公園，及大湖公有停車場；路邊停車格部分，頭份童話公園、藝術公園、通霄日落大道觀景區。

縣府交通工務處指出，快充設備具備CCS1與CCS2兩種主流規格，可支援市面大多數電動車型號，試營運期間優惠費率，快充每分鐘15元，慢充16場站、79槍，每小時50元，不另加收停車費，11月起正式營運，依電量計費，慢充每度電10元、快充13元，維持不加收停車費模式。

苗栗縣率先導入路邊停車格，提供電動車充電場域，但一些熱門地點早由各鄉鎮市公所委外經營，因此縣府陸續建置，部分也有使用率較低，及連續設置，排擠非電動車停車格等爭議。

交工處指出，縣府明年起收回苗栗市、頭份市及竹南鎮路邊停車格統一管理，縣府持續盤點需求、電動車使用熱點，滾動檢討評估調整，目前規畫新增獅潭鄉汶水老街停車場，及南庄鄉南江水岸公園路邊停車格兩處充電場站，民眾可以過「苗栗通App」查詢充電樁位置，方便即時規畫行程。