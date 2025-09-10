關鍵轉折時刻AI論壇登場 新竹縣府攜產官學加速數位轉型

「關鍵轉折時刻：數位突圍 × 全球佈局」產業論壇今日登場，吸引產官學界代表齊聚新竹，聚焦AI革命、全球供應鏈重組及國際關稅挑戰。副縣長陳見賢致詞時表示，新竹縣政府已將加速數位轉型與協助企業拓展國際市場列為首要任務，將攜手產業界與中央資源，全力協助企業提升國際競爭力，迎戰多變局勢。

縣府產業發展處長陳偉志在論壇中，分享縣府的多項產業輔導政策，包括圓夢貸款、協助拓展海外市場、推動創新研發地方型SBIR計畫等。他特別建議中央在關稅談判中應加強資訊透明度，地方政府與產業界均期盼更完整資訊，目前受影響名單僅有大項，缺乏細項，需要提前掌握。陳偉志強調，業者具韌性可自尋出路，但政府仍需在制度與法律面給予支援，並確保匯率穩定，方能協助業者提早因應挑戰。

商業發展研究院商業發展與政策研究所所長黃兆仁則提醒，中小企業在關稅壓力下必須拓展視野，積極尋找全球市場機會，並進行轉型升級。他建議業者自組產業生態系，串聯國內供應鏈，讓台灣品牌在國際舞台上更具能見度。

黃兆仁建議，地方政府可運用AI平台收集國際經濟與政治策略，建立快速資訊共享機制，再透過「以大帶小」及結合周邊大學資源，打造完整支持系統。他強調，這是轉型契機，若能凝聚力量並推動「品牌新竹」走向國際，將可帶動整體產業新局。

生成式AI協會理事長梁賓先則說這是一場「知識革命」，企業必須重新調整思維與管理，積極研究AI應用，並重塑人才結構，培養跨領域能力，以因應趨勢。此外，「越賺錢的公司，裁員幅度越嚴重」，反映出企業正進行人才結構轉換，逐步朝AI導向發展。

論壇中，輸出入銀行經理蔡名豐也從金融角度，分享多國市場拓展策略與國際貿易風險管理經驗；精誠資訊副總經理林宗瀛則以AI導入製造業的案例，展示如何利用數位工具協助企業快速掌握國際市場機會。