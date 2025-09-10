竹市推動「長照3.0」 第一階段 9月正式上路

新竹市65歲長者已突破7萬2000人，占人口比率15.8%，已邁入高齡社會，新竹市府「長照3.0」分三階段上路，代理市長邱臣遠表示，長照3.0第一階段已於9月1日正式開跑，重點包括放寬外籍看護家庭使用社區式服務、擴大社區式交通接送服務範圍、調高營養照護服務給付及調整居家喘息服務內容等，民眾若有需求，可撥打1966長照服務專線洽詢。

邱臣遠表示，市府持續推動長期照顧服務，拓展日照中心、喘息服務單位及交通服務單位等服務量能，並辦理長照3.0政策修正說明會，使長照服務人員都能了解政策改變帶來的益處，建立竹市優質的長照服務體系。

長期照顧管理中心說明，面對高齡社會的挑戰，市府已做好準備，讓更多家庭照顧者可獲得即時且貼心的支持，針對第一階段擴大服務內容，包括「放寬外籍看護家庭使用社區式服務」，有鑑於日間照顧和家庭托顧服務等多對一的社區照顧模式，對於延緩個案失能、失智等情形頗有幫助，因此放寬聘僱外籍看護工的家庭，也能依2至8級的失能等級評估，用以使用社區式照顧服務，但仍不包含居家服務。

另有「擴大社區式交通接送服務範圍」，為納入提供身心障礙者服務的社區式日間照顧服務據點、托顧家庭及福利機構，讓長輩能更方便地參與社區活動，將擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度，並提高一般區原本每趟100元的給付額度為115元。

「營養照護服務次數調整」部分，長期照顧管理中心指出，今年起調高營養照護服務的給付額度與次數，凡是有營養照護需求的個案，將由原先一組合（4次）4000元，修改為一組合（3次）4500元。

最後則有「調整居家喘息服務內容」，以往居家喘息服務僅限於照服員協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔、進食、簡單被動式肢體關節活動、上下床等身體照顧服務，考量到服務內容應符合照顧者及被照顧者的需求，將調整為陪同運動不只侷限於家中，在安全情況下可前往居家以外地點，更貼近民眾需求。

長期照顧管理中心補充，第一階段服務已於9月1日開跑，第二階段預定明年1月上路，主要為擴大服務對象至50歲以下失能合併失智者，而第三階段預定明年7月實施智慧輔具服務租賃服務。

長期照顧管理中心提醒，實際居住竹市年滿65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症或失能之身心障礙者，若有長照服務有相關需求，可洽詢新竹市衛生局長期照顧管理中心網站或撥打長照服務專線1966，將有專人提供諮詢及申請長照服務資訊。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線