苗栗運動館營運議約 市長：收費必低於網傳版

苗栗市全民運動館近日完工，正申請使用執照，預計明年農曆年前對外開放，但傳市公所打算委託民間業者World Gym營運，月費888元、單次650元，引發坊間議論，民代也關切；市長余文忠表示，目前還在議約，收費一定會低於網傳版本。

苗栗市全民運動館位於黃昏市場對面，由前體育署補助1億元、縣政府補助2千萬元與市公所自籌5200萬元興建，而公所評選World Gym以每年300萬元權利金出線議約，預計10月簽約，但民眾對收費有疑義，市民代表李建宏在臨時會提案，安排昨天下午會勘考察。

李建宏表示，議約過程中，World Gym提出會員月費888元、單次收費650元版本。公家蓋的場館，收費卻比照都會地區收費，民眾一定不能接受，希望公所據理以爭，照顧民眾。

余文忠說，全民運動館公家標準配備1300萬元，World Gym提出投資3600萬元設備、1200萬元設施，也訂出月費888元、單次650元的收費標準，策略可能希望以會員為主，但公所沒有照單全收。

余文忠指出，World Gym與公家合作經營運動館，有助於提升企業形象，但可能也缺乏經驗，議約過程不會只有1次，可能會到4、5次，每次都有政風、主計相關單位人員在場，也歡迎代表會組專案小組參與，而公所考量民眾需求，收費一定會低於網傳版本。