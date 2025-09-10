柯文哲回老家吃冰棒 60年老店走紅

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙前天交保，回到新竹老家第一口食物不是豬腳麵線，而是在地美食「814冰棒」，讓冰棒瞬間成為熱門話題；新竹市議員李國璋表示，該冰店的第一代老闆曾是柯爸柯承發的學生，柯爸、柯媽都是冰店常客，前天一買就是70支。

因柯文哲走紅的冰棒來自「814麗香冰店」，店名源於早期814菸廠與創始人女兒名字；二代老闆蘇文興說，814菸廠是做空軍軍菸，廠內有兼做冰棒，「814冰棒」就這樣留傳下來，原本父親也在那裡上班，但後來菸廠收了，父親才加上姊姊的名字及沿用814開店，賣到現在已經快60年，店內冰棒共11種口味，柯媽偏愛的口味是芋頭和紅豆。

李國璋說，冰店第一代老闆是柯爸柯承發的學生，柯爸有個習慣，會到學生的店光顧捧場，照顧生意，吃久就變成習慣。前天，柯美蘭匯出保釋金後，柯媽就要柯美蘭載她去冰店「補貨」。柯家和一般家庭一樣，柯媽也有「阿嬤冰箱」，而且有3個，平常會存放親友送的食材，但近年柯媽鮮少下廚，冰箱空了很久，這次重啟就是為了放冰棒。

李國璋透露，柯媽前天也有幫柯文哲準備豬腳麵線，而柯文哲原本也沒打算吃冰，只是在等豬腳麵線空檔，柯媽拿出冰棒請高虹安、邱臣遠等人吃，他就順手拿了1支給柯。

有趣的是，柯文哲拿到冰棒後先是靜靜看了10秒，研究冰棒棍為什麼是斜的，張口想吃發現咬不動，最後咬了5、6次才成功咬下第一口，還說「怎麼會這樣」。