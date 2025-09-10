快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲回老家吃冰棒 60年老店走紅

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
民眾黨前主席柯文哲交保返回新竹老家，第一口吃到的是新竹在地美食「814冰棒」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前主席柯文哲交保返回新竹老家，第一口吃到的是新竹在地美食「814冰棒」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙前天交保，回到新竹老家第一口食物不是豬腳麵線，而是在地美食「814冰棒」，讓冰棒瞬間成為熱門話題；新竹市議員李國璋表示，該冰店的第一代老闆曾是柯爸柯承發的學生，柯爸、柯媽都是冰店常客，前天一買就是70支。

因柯文哲走紅的冰棒來自「814麗香冰店」，店名源於早期814菸廠與創始人女兒名字；二代老闆蘇文興說，814菸廠是做空軍軍菸，廠內有兼做冰棒，「814冰棒」就這樣留傳下來，原本父親也在那裡上班，但後來菸廠收了，父親才加上姊姊的名字及沿用814開店，賣到現在已經快60年，店內冰棒共11種口味，柯媽偏愛的口味是芋頭和紅豆。

李國璋說，冰店第一代老闆是柯爸柯承發的學生，柯爸有個習慣，會到學生的店光顧捧場，照顧生意，吃久就變成習慣。前天，柯美蘭匯出保釋金後，柯媽就要柯美蘭載她去冰店「補貨」。柯家和一般家庭一樣，柯媽也有「阿嬤冰箱」，而且有3個，平常會存放親友送的食材，但近年柯媽鮮少下廚，冰箱空了很久，這次重啟就是為了放冰棒。

李國璋透露，柯媽前天也有幫柯文哲準備豬腳麵線，而柯文哲原本也沒打算吃冰，只是在等豬腳麵線空檔，柯媽拿出冰棒請高虹安、邱臣遠等人吃，他就順手拿了1支給柯。

有趣的是，柯文哲拿到冰棒後先是靜靜看了10秒，研究冰棒棍為什麼是斜的，張口想吃發現咬不動，最後咬了5、6次才成功咬下第一口，還說「怎麼會這樣」。

延伸閱讀

柯文哲交保轟「1年什麼都沒查到」！北檢再提抗告 5大理由曝光

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

聽媽媽的話！柯文哲原預計明天祭拜柯爸 卻因鬼月習俗取消

羈押一年交保…柯文哲「踩瓦片」去霉運 網紅：這是婚禮專屬儀式

相關新聞

桃捷綠線延伸大溪河東段 民憂生態、景觀

桃園捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估近日出爐，市府下鄉解說路線，預計在河東設2個捷運站點，未料部分民眾擔心自然生態被破...

柯文哲回老家吃冰棒 60年老店走紅

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙前天交保，回到新竹老家第一口食物不是豬腳麵線，而是在地美食「814冰棒」，讓冰棒瞬間成為熱門話...

苗栗運動館營運議約 市長：收費必低於網傳版

苗栗市全民運動館近日完工，正申請使用執照，預計明年農曆年前對外開放，但傳市公所打算委託民間業者World Gym營運，月...

民眾黨新竹黨部舉辦幹部餐會 邱臣遠接任黨部主委

台灣民眾黨新竹黨部於今晚舉辦「幹部餐會」，邀集黨部黨公職齊聚一堂，黨部新的核心也正式亮相，黨部主委由新竹市代理市長邱臣遠...

桃園城市紀錄片得獎3作品出爐頒獎 張善政宣布9月13日城市影展登場

桃園市長張善政今天下午出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會，頒發10名影像培訓學員結業證書...

竹北空氣頻傳惡臭找嘸來源 環境部派監測車助查汙染源

新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。