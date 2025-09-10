快訊

桃捷綠線延伸大溪河東段 民憂生態、景觀

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市府完成捷運綠線延伸大溪河東可行性評估，路線、站點規畫出爐，採全線高架設計。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估近日出爐，市府下鄉解說路線，預計在河東設2個捷運站點，未料部分民眾擔心自然生態被破壞而反彈，民代也有正反兩派意見。市長張善政表示，評估報告耗時1年多完成，意見都會納入考慮方案，請民眾支持。

大溪區道路交通長期壅塞，桃市府為此推捷運綠線延伸大溪解決問題，但原先站點只規畫到以大漢溪為界的河西地區，交通部建議納入河東地區，因此重新規畫。

桃園市捷運工程局表示，綠捷延伸大溪經重新設計評估，路線從八德區延伸到大溪區埔頂轉運站，然後從轉運站接員林路，橫跨大漢溪之後，從月眉休閒農業拉進市區，未來大溪區信義、中華路口與中華、復興路口各有1個捷運站點，全線約7.9公里，總經費417.5萬元，預計2029年動工，目標2034年完工。

捷工局日前到地方開說明會，強調延伸線可望帶動觀光產業，讓大溪老街延續200年，但仍有民眾反彈，指路線經過月眉休閒農業區會破壞地方生態，也有人認為大溪已經要蓋第3座路橋，蓋捷運又要在多1座，恐破壞當地景觀，更有人質疑路線是「炒地皮」，圖利特定人士。

民進黨議員陳治文認為，市府應先檢視埔頂轉運站周轉率，再檢討綠捷延伸大溪線。另外，延伸線規畫多在都市計畫區外土地，難料中央審定是否有意見，希望市府重新審慎評估。

國民黨議員李柏坊則說，綠捷延伸大溪河東對大溪觀光絕對有幫助，市府有其專業考量，樂觀其成，針對民眾個別意見，市府應該解釋清楚，以利政策推動。

張善政表示，捷運綠線延伸大溪河東設計比較適合高架化，路線只從老街周邊繞過，但步行至老街算滿近。民眾的疑慮，市府都會納入考量，也請里長與民眾多多支持。

