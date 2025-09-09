快訊

民眾黨新竹黨部舉辦幹部餐會 邱臣遠接任黨部主委

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
邱臣遠表示，感謝過去歷任主委的貢獻，讓民眾黨在新竹持續茁壯成長，也宣布聘任前黨部主委新竹市長高虹安、新竹市議員李國璋擔任黨部榮譽主委。圖/民眾黨提供
台灣民眾黨新竹黨部於今晚舉辦「幹部餐會」，邀集黨部黨公職齊聚一堂，黨部新的核心也正式亮相，黨部主委由新竹市代理市長邱臣遠接任，副主委則為現任民眾黨國家治理學院主任翟本喬。邱臣遠說，會整理好黨部隊形，凝聚向心力，迎向日後的挑戰。

邱臣遠表示，感謝過去歷任主委的貢獻，讓民眾黨在新竹持續茁壯成長，也宣布聘任前黨部主委新竹市長高虹安、新竹市議員李國璋擔任黨部榮譽主委，傳承過去黨務經驗，持續深耕地方、拓展服務，爭取更多民眾認同。

邱臣遠說，民眾黨自成立以來秉持創黨主席柯文哲「理性、專業、務實、科學」的精神，持續關注居住、交通、教育與產業發展等議題。

他說，前主席柯文哲昨在許多民眾殷殷期盼下終於交保。柯昨日步出台北地院後首站就是回到新竹市的老家，他也親自趕往慰問，盼柯能保重身體，並強調一定會持續照顧好他的故鄉新竹。

餐會中，多位與會幹部也分別就市政議題及選區經營提出看法，期盼透過黨部平台凝聚力量，延續民眾黨在新竹的影響力，並持續推動符合民眾期待的政策與服務。

邱臣遠 台灣民眾黨

