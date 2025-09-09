快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園城市紀錄片得獎3作品出爐頒獎 張善政宣布9/13城市影展登場

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政頒發桃園城市紀錄片培訓證書及獎金，並宣布今年桃園城市紀錄片影展13日起登場。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政頒發桃園城市紀錄片培訓證書及獎金，並宣布今年桃園城市紀錄片影展13日起登場。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會，頒發10名影像培訓學員結業證書，揭曉頒發進階組首獎葉治芳、基礎組首獎簡嫚君及評審團推薦獎林則谷3人作品獎金，並宣布今年桃園城市紀錄片影展13日起登場。

市府文化局在中壢光影電影館舉辦這場紀錄片記者會，針對桃園城市紀錄片徵選培訓活動，學員歷經半年課程完成10部題材豐富、風格多元的紀錄片作品，張善政頒發學員結業證書，其中進階組首獎葉治芳「屋舍上的葉仔花」獎金10萬元、基礎組首獎簡嫚君「那裡魔神仔很多你還要回去」獎金10萬元、評審團推薦獎林則谷「As-salāmu ʿalaykum」獎金5 萬元。

張善政表示，桃園是快速成長的城市，紀錄片是詳實記錄成長過程的重要媒介，文化局挑選10名學員培訓拍攝紀錄片技能，結業同時展現半年期間完成的作品，選出基礎組、進階組優選及評審委員特別獎鼓勵。

他並說，接著13日起在中壢、桃園舉辦城市紀錄片影展，展出學員作品，還有許多優秀紀錄片分享民眾，最後與基隆、台北、新北市合辦城市四重奏，將4個城市最有特色紀錄片呈現給大家民眾，也希望培訓紀錄片的後起之秀在紀錄片領域發光發熱。

影展策展人鍾佩華表示，在紀錄片培訓課程之外，團隊規畫城市紀錄片影展，製造更多的對話，10部優秀培訓學員的作品將在影展呈現，今年在北北基桃4市府文化局努力下，推出城市四重奏特別單元，讓大家可以看到影像如何呈現不同城市印象的多元樣貌。

2024-2025桃園城市紀錄片影展將自9月13日至9月28日，在中壢光影電影館與桃園統領威秀影城舉辦，今年首度與台北、新北市文化局、基隆市文化觀光局合作，推出「城市四重奏」聯合主題片單，有「戀戀家園」、「大城歌仔」、「再見大我」、「回流」、「我家後面有砲台」等紀錄片。

市府文化局表示，今年紀錄片影展單元主題，包含「桃園城市紀錄片培訓作品」、「城市四重奏」、「紀錄記憶這回事—攝影機前後」、「紀錄記憶這回事—我們這樣說故事」、「多元・新生」，選映國內外精彩作品，每場次放映均邀請導演、專業與談人舉辦映後講座與觀眾交流。

桃園市長張善政（左二）頒發紀錄片培訓學員簡嫚君（左一起）、葉治芳、林則谷3人作品優秀獎金。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）頒發紀錄片培訓學員簡嫚君（左一起）、葉治芳、林則谷3人作品優秀獎金。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政頒發桃園城市紀錄片培訓證書及獎金，並宣布今年桃園城市紀錄片影展13日起登場。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政頒發桃園城市紀錄片培訓證書及獎金，並宣布今年桃園城市紀錄片影展13日起登場。記者曾增勳／攝影

桃園 紀錄片 張善政 文化局

延伸閱讀

張善政今陪小學生吃營養午餐 體驗食農樂趣 吃出健康

中壢民宅惡火1婦4童葬身火窟今辦告別式 張善政弔祭致哀

桃園綠線延伸大溪河東捷運站出爐 路線惹議！張善政出面喊話尋支持

桃園龍安街驚險車禍 騎士被追撞波及對向車倒地掛彩

相關新聞

桃園城市紀錄片得獎3作品出爐頒獎 張善政宣布9/13城市影展登場

桃園市長張善政今天下午出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會，頒發10名影像培訓學員結業證書...

竹北空氣頻傳惡臭找嘸來源 環境部派監測車助查汙染源

新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採...

桃園綠線延伸大溪河東捷運站出爐 路線惹議！張善政出面喊話尋支持

桃園市政府最近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估及說明會，河東2捷運站地點出爐，未料路線引發民眾爭議，市府捷工局日前...

影／債多不愁?! 中油台電捐助苗栗學童快樂早餐 強調虧損嚴重也會持續

苗栗縣政府針對縣內弱勢、偏鄉地區提供學童免費的「快樂早餐」，多年來由中油、台電捐助經費辦理，今天上午再度辦理捐助儀式，台...

柯文哲回老家吃冰棒 60年老店成焦點...竟是柯爸學生開的

民眾黨前主席柯文哲昨交保後返回新竹老家，回家吃到的第一口食物不是豬腳麵線，而是新竹在地美食「814冰棒」。柯文哲吃冰畫面...

桃園13億再生水系統未建先轟動 2科技大廠已洽詢買水

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，但產業與人口雙成長也使得用水需求增加。為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。