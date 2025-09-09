桃園城市紀錄片得獎3作品出爐頒獎 張善政宣布9/13城市影展登場
桃園市長張善政今天下午出席2024-2025桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會，頒發10名影像培訓學員結業證書，揭曉頒發進階組首獎葉治芳、基礎組首獎簡嫚君及評審團推薦獎林則谷3人作品獎金，並宣布今年桃園城市紀錄片影展13日起登場。
市府文化局在中壢光影電影館舉辦這場紀錄片記者會，針對桃園城市紀錄片徵選培訓活動，學員歷經半年課程完成10部題材豐富、風格多元的紀錄片作品，張善政頒發學員結業證書，其中進階組首獎葉治芳「屋舍上的葉仔花」獎金10萬元、基礎組首獎簡嫚君「那裡魔神仔很多你還要回去」獎金10萬元、評審團推薦獎林則谷「As-salāmu ʿalaykum」獎金5 萬元。
張善政表示，桃園是快速成長的城市，紀錄片是詳實記錄成長過程的重要媒介，文化局挑選10名學員培訓拍攝紀錄片技能，結業同時展現半年期間完成的作品，選出基礎組、進階組優選及評審委員特別獎鼓勵。
他並說，接著13日起在中壢、桃園舉辦城市紀錄片影展，展出學員作品，還有許多優秀紀錄片分享民眾，最後與基隆、台北、新北市合辦城市四重奏，將4個城市最有特色紀錄片呈現給大家民眾，也希望培訓紀錄片的後起之秀在紀錄片領域發光發熱。
影展策展人鍾佩華表示，在紀錄片培訓課程之外，團隊規畫城市紀錄片影展，製造更多的對話，10部優秀培訓學員的作品將在影展呈現，今年在北北基桃4市府文化局努力下，推出城市四重奏特別單元，讓大家可以看到影像如何呈現不同城市印象的多元樣貌。
2024-2025桃園城市紀錄片影展將自9月13日至9月28日，在中壢光影電影館與桃園統領威秀影城舉辦，今年首度與台北、新北市文化局、基隆市文化觀光局合作，推出「城市四重奏」聯合主題片單，有「戀戀家園」、「大城歌仔」、「再見大我」、「回流」、「我家後面有砲台」等紀錄片。
市府文化局表示，今年紀錄片影展單元主題，包含「桃園城市紀錄片培訓作品」、「城市四重奏」、「紀錄記憶這回事—攝影機前後」、「紀錄記憶這回事—我們這樣說故事」、「多元・新生」，選映國內外精彩作品，每場次放映均邀請導演、專業與談人舉辦映後講座與觀眾交流。
