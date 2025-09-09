竹縣補教協會推育苗專案 助弱勢生免費學習

快訊

中央社／ 新竹縣9日電

新竹縣府今天說，竹縣補習教育協會推育苗專案，號召超過380家補習班參與，提供設籍竹縣的低收入戶及中低收入家庭在學子女，每戶3個名額，可享有低收費或全額免費補習。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，竹縣補習教育協會以實際行動推動教育平權，響應「育苗專案」的補習班數量，已由去年的370家成長至今年逾380家。

補教協會理事長蔡士松透過文字說明，今年育苗專案的特色之一，是動員縣內升學文理、語文加強及技藝等補教業響應，一同成為弱勢家庭學子的光，盼透過教育協助孩子翻轉人生、逐夢前行。

參與專案多年的新豐王老師補習班主任王順寬指出，孩子透過專案可提高課業學習成效，也逐步建立自信。

新竹縣政府教育局提供資料指出，每名參加育苗專案的學生（國小以上，不含碩博士班）最多可選擇1家補習班，每家補習班最多可提供3個名額，申請時間從8月30日至9月30日，有需求的學生可盡快申請。

