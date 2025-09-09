竹北空氣頻傳惡臭找嘸來源 環境部派監測車助查汙染源

新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。

由於新竹縣現有檢測無法鎖定汙染源，9月4日晚間再度發生空氣瀰漫異味，徐欣瑩5日正式行文環境部，要求中央提供技術的協助，與地方政府聯合調查，快速查明汙染源頭。經過連日密切溝通討論，今天協調會中，環境部承諾提供點協助，包括提供空氣採樣鋼瓶、安排空氣品質監測車等。

新竹縣政府環保局、竹北市公所、立委徐欣瑩辦公室等單位今天下午到竹北會勘空氣品質監測車放置位置，並將視近日氣流條件展開監測，會勘結果由環保局與市公所合作支援提供場地、器材、人力，預計自明天起於水圳公園開始架設，預計監測一周。

國家環境研究院副院長江育德說明，據部分民眾通報異味特徵（類似燒塑膠味），推測異味來源可能為揮發性有機物（VOCs），但地方儀器無法偵測到微量的VOC，所以擬派出空氣品質監測車、並提供實驗室等級的不銹鋼採樣桶，並將採樣檢體送回國環院實驗室做進一步微量分析，以利確認汙染物質。

新竹縣環保局長蕭宏杰指出，民眾通報臭味期間，縣內的100多個微型感測器與手持式監測設備均未偵測到PM2.5或VOC顯著上升，加上精密檢測需委外專業單位，成本高昂，難以單靠地方經費頻繁使用。環境部承諾將提供精準度高的不銹鋼採樣桶供地方機動性採樣。