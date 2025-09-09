快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北空氣頻傳惡臭找嘸來源 環境部派監測車助查汙染源

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。

由於新竹縣現有檢測無法鎖定汙染源，9月4日晚間再度發生空氣瀰漫異味，徐欣瑩5日正式行文環境部，要求中央提供技術的協助，與地方政府聯合調查，快速查明汙染源頭。經過連日密切溝通討論，今天協調會中，環境部承諾提供點協助，包括提供空氣採樣鋼瓶、安排空氣品質監測車等。

新竹縣政府環保局、竹北市公所、立委徐欣瑩辦公室等單位今天下午到竹北會勘空氣品質監測車放置位置，並將視近日氣流條件展開監測，會勘結果由環保局與市公所合作支援提供場地、器材、人力，預計自明天起於水圳公園開始架設，預計監測一周。

國家環境研究院副院長江育德說明，據部分民眾通報異味特徵（類似燒塑膠味），推測異味來源可能為揮發性有機物（VOCs），但地方儀器無法偵測到微量的VOC，所以擬派出空氣品質監測車、並提供實驗室等級的不銹鋼採樣桶，並將採樣檢體送回國環院實驗室做進一步微量分析，以利確認汙染物質。

新竹縣環保局長蕭宏杰指出，民眾通報臭味期間，縣內的100多個微型感測器與手持式監測設備均未偵測到PM2.5或VOC顯著上升，加上精密檢測需委外專業單位，成本高昂，難以單靠地方經費頻繁使用。環境部承諾將提供精準度高的不銹鋼採樣桶供地方機動性採樣。

徐欣瑩強調，新竹縣目前僅設有竹東與湖口兩處空氣品質監測站，人口最密集的竹北卻沒有設站，已明顯落後地方發展需求。因此，她向環境部提出中長期策略，在竹北增設空氣品質監測站，透過更精密的科技協助，才能防制空氣汙染。環境部將評估研議可行性後盡快回覆。

新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採樣設備，並於今天下午赴竹北水圳公園會勘監測車放置地點。記者黃羿馨／攝影

新竹 環境部 空氣品質

延伸閱讀

台68竹北往新竹匝道口車禍 25歲騎士拋飛重傷、道路一度封閉

竹北大型現場9月9日徵才 科技業研發工程師薪資上看10萬

吃不到蔥燒包加辣了！竹北余師傅包子退休 校友湧入留言細數青春回憶

民眾陳情交通違規卻遭警嗆「再補開3罰單」 竹北警：用詞不當加強訓練

相關新聞

16個縣市長明天新版財劃法、補助款記者會 鍾東錦3分鐘要這樣說

新版財政收支劃分法、補助款，苗栗縣長鍾東錦認為充滿不確定性，無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境，明天...

竹北空氣頻傳惡臭找嘸來源 環境部派監測車助查汙染源

新竹縣竹北市近來空氣中頻頻傳出惡臭與刺鼻氣味，立委徐欣瑩今邀集環境部研商解決方案，環境部承諾將提供專業的微量分析技術與採...

桃園綠線延伸大溪河東捷運站出爐 路線惹議！張善政出面喊話尋支持

桃園市政府最近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估及說明會，河東2捷運站地點出爐，未料路線引發民眾爭議，市府捷工局日前...

影／債多不愁?! 中油台電捐助苗栗學童快樂早餐 強調虧損嚴重也會持續

苗栗縣政府針對縣內弱勢、偏鄉地區提供學童免費的「快樂早餐」，多年來由中油、台電捐助經費辦理，今天上午再度辦理捐助儀式，台...

柯文哲回老家吃冰棒 60年老店成焦點...竟是柯爸學生開的

民眾黨前主席柯文哲昨交保後返回新竹老家，回家吃到的第一口食物不是豬腳麵線，而是新竹在地美食「814冰棒」。柯文哲吃冰畫面...

桃園13億再生水系統未建先轟動 2科技大廠已洽詢買水

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，但產業與人口雙成長也使得用水需求增加。為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。