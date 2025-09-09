影／債多不愁?! 中油台電捐助苗栗學童快樂早餐 強調虧損嚴重也會持續

苗栗縣政府針對縣內弱勢、偏鄉地區提供學童免費的「快樂早餐」，多年來由中油、台電捐助經費辦理，今天上午再度辦理捐助儀式，台電、中油都直言即使目前營運面臨虧損，但協助苗栗學童的福利及公益活動一定全力支持，也希望藉此拋磚引玉，有更多企業投入捐助行列。

苗栗縣教育處表示，苗栗提供偏鄉弱勢學童快樂早餐從107學年開始，迄今已邁入第8年，感謝中油、台電的長期協助，提供弱勢、偏鄉學生的快樂早餐，讓孩子不致挨餓上課，能有充分營養成長發育，目前提供早餐的學生人數約400人。

縣府上午辦理縣內運動績優學生、教練及學校表揚典禮，同時也舉行中油、台電捐助快樂早餐的儀式，中油由探採事業部副執行長湯珠正、台電由通霄發電廠廠長黃達義代表公司出席，分別捐助200萬元。

湯珠正強調，捐助的經費雖不多，但希望能透過愛心的傳遞，讓苗栗的學童有更好的學習 成長環境，資助學生快樂早餐的工作將一直持續下去。

黃達義表示，他是彰化縣人，彰化的學生午餐全由縣府供應，希望苗栗縣未來也能擴大並跟進，造福學子並讓縣民對縣府施政有感，台電捐助學生快樂早餐，也由衷期盼縣府召募更多企業來響應。

黃達義不忘打趣說，台電雖然已虧損4000多億元，但不會在乎多花1億元投入縣府及通苑地區辦理各項活動，縣長鍾東錦強調會繼續向縣內企業募款辦理快樂早餐。