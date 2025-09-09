桃園綠線延伸大溪河東捷運站出爐 路線惹議！張善政出面喊話尋支持

桃園市政府最近完成捷運綠線延伸大溪河東地區可行性評估及說明會，河東2捷運站地點出爐，未料路線引發民眾爭議，市府捷工局日前向大溪鄉親專題報告，強調綠線延伸大溪河東目標是要讓大溪老街變成200年老街，市長張政向鄉親喊話，可行性報告花1年多重新規畫，顧問公司會將設站地點等不同方案納入考慮，請鄉親里長支持。

桃園市府為解決大溪長期交通壅塞，推動捷運綠線延伸大溪線，在交通部建議納入大溪河東地區後，市府捷工局調整延伸線可行性評估，目前已完成2場說明會，有的里民認為綠捷延伸線跨大漢溪、與大溪第3座橋規畫會破壞月眉休區及落羽松景點環境，也有里民形容該路線在「炒地皮」，正反意見民眾態度不一。

市府捷工局表示，綠捷延伸大溪河東可行評估，綠捷八德銜接大溪埔頂轉運站，再延伸跨大漢溪至大溪中華復興路口，全長約7.9公里，河西及河東（信義中華、中華復興）共5座捷運站，總經費約417.5億元，全線高架，預計今年底送市長核定後提報交通部審議，預計2027至2029年取得用地和細部設計、2029年動工、目標2034年完工通車，未來配合觀光發展，老街將延續200年。

張善政表示，捷延伸大溪河東案，路線在老街周邊繞過，不會進老街，而是跨過大溪溪沿中華路至復興路口，比較適合做高架，步行至老街蠻近，呼籲里長鄉親多多支持完成前置作業，不管是設站地點或要不要做什麼，民眾疑慮意見，顧問公司都會納入考慮。

民進黨市議員陳治文認為，綠捷延伸大溪河東線從埔頂延伸過大漢溪，市府應先檢視未來埔頂轉運站周轉率做好，再檢討綠捷延伸大溪線，目前路線、站體大都都市計畫區外，跨大漢溪與第3 橋都在武嶺、中庄橋之間，路線仍有爭議，中央審定是否有意見難料，希望市府重新審慎評估及配套，化解民眾疑慮。