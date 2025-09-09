快訊

16個縣市長明天新版財劃法、補助款記者會 鍾東錦3分鐘要這樣說

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，表示明天參加藍白16縣市首長聯合記者會，利用3分鐘發言時間提出建議。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，表示明天參加藍白16縣市首長聯合記者會，利用3分鐘發言時間提出建議。記者范榮達／攝影

新版財政收支劃分法補助款，苗栗縣長鍾東錦認為充滿不確定性，無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境，明天藍白16縣市長的共識會議，他的3分鐘發言時間，要表達「公開化、透明化、制度化」等原則建議。

鍾東錦今天主持縣務會議，徵詢列席的苗栗市長余文忠等人鄉市長，認為包括縣府、鄉鎮市公所對於新版財劃法、補助款，都充滿不確定，也不知道為何如此？也無所適從，明天他會出席16縣市首長在台北生技園區舉行聯合記者會，明天發言僅分配到3分鐘，要求縣府財、主單位，彙整意見提出建議。

鍾東錦將建議原則，分別統籌分配款計算公式公開化、透明化、制度化；一般性補助款尊重財主專業、回復年度設算額度；計畫型補助款專案申請、因地制宜專款專用，確實撥補到地方政府。

鍾東錦表示，16個縣市長明天記者會，其中僅有苗栗縣財政目前仍受中央控管，債務超限無法舉債下，如按新修正補助辦法，勢必調降對苗栗的補助比率，地方配合款相對增加，無疑是一大沉重負擔，建議中央應衡酌無舉債空間縣市的財力級次，不宜將其作為操作補助款的依據。

此外，新版財劃法第30條第3項，有關中央給予地方政府的一般性補助款額度，不得少於修正施行前一年度編列數的規定，爭取保障地方獲配一般性補助款水準。

鍾東錦憂心分配補助內容與比率未臻明確，未來以申請並經審查通過始能獲得補助，存在諸多不確定性，而讓縣市政府無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境，建請中央秉持財劃法修法精神，明年的核撥補助總額不低於今年，地方才能據以編列預算及執行。

他指出，各縣市在無法確知收入情形下，其不確定性將導致地方政府難以規畫施政方向，建議行政院統籌分配款應採分配公式制度化，一般性補助款尊重財主專業，回歸年度設算額度，計畫型補助款則由地方政府依之需求，向中央提出專案申請方式，並達成專款專用之效益，唯有透過公開、透明的計算方式，確實把經費撥補給地方政府，落實地方財政自主，中央與地方合作推動基礎維運、縣政建設及社會福利等，以創造共榮雙贏局面。

補助款 鍾東錦 財政收支劃分法

