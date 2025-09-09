快訊

柯文哲回老家吃冰棒 60年老店成焦點...竟是柯爸學生開的

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲回老家後第一口嘗到的並非豬腳麵線，而是新竹在地60年老店的「814冰棒」。新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠等人也一起享用。圖／民眾黨提供
民眾黨前主席柯文哲昨交保後返回新竹老家，回家吃到的第一口食物不是豬腳麵線，而是新竹在地美食「814冰棒」。柯文哲吃冰畫面曝光後，冰棒瞬間成為網友熱議焦點。新竹市議員李國璋表示，該冰店的第一代老闆曾是柯爸柯承發的學生，柯爸、柯媽都是冰店常客，昨天一買就是70支冰棒。

柯文哲昨回到老家前，柯媽已準備好豬腳麵線給兒子去晦氣，不過柯文哲第一口嘗到的並非豬腳麵線，而是新竹在地60年老店的「814冰棒」。新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠等人也一起享用。

民眾黨前主席柯文哲昨交保後返回新竹老家，回家吃到的第一口食物不是豬腳麵線，而是新竹在地美食「814冰棒」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨新竹黨部前主委李國璋表示，柯媽昨天一買就是70支，存放在家裡的3個大冰箱，和一般家庭一樣，柯媽也有「阿嬤冰箱」，平常會存放親友送的食材，但近年來因柯媽已經極少下廚，冰箱早就空在那很久，這次重啟就是為了要冰冰棒。

李國璋表示，柯爸、柯媽是「814麗香冰店」的常客，因為冰店的第一代老闆曾是柯爸柯承發的學生，柯爸也會習慣性到學生並店光顧，吃久就習慣了，柯媽一樣也愛吃；昨天和柯美蘭匯款之後，就要求女兒載她去買冰「補貨」。

李國璋說，本來柯文哲沒打算吃冰，但在等豬腳麵線的空檔，剛好柯媽拿冰出來請高虹安和邱臣遠及民眾黨幹部享用，他就順勢拿了一支紅豆冰棒給柯文哲，沒想到柯文哲看了10秒鐘，又研究冰棒棍為什麼是斜的，咬了之後才發現咬不動，才會出現這有趣的畫面，嘗試咬了5、6口才咬下第一口，還出現「怎麼會這樣」的表情，看了好久才吃第二口，意外引發討論。

柯文哲回老家後第一口嘗到的並非豬腳麵線，而是新竹在地60年老店的「814冰棒」。新竹市長高虹安及代理市長邱臣遠等人也一起享用。圖／取自邱臣遠臉書
「814麗香冰店」二代老闆蘇文興表示，以前814菸廠是做空軍軍菸的，廠內有做冰棒的，菸廠沒有之後改成公賣局、軍菸改成長壽，爸爸失業之後就用姊姊的名字「麗香」開店，店名還是叫814，到現在已經快60年了，共販售11種口味，最熱賣的是紅豆，柯媽都會親自來買冰棒，口味偏愛買芋頭、紅豆。

蘇文興說，以前店裡一開始是做清冰，料沒這麼多所以會比較硬，爸爸改良料放多一點，現在冰棒吃起來是介於清冰和雪糕中間，很多人喜歡這種口感，奶味也蠻重的。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

