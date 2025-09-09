快訊

桃園13億再生水系統未建先轟動 2科技大廠已洽詢買水

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市水務局啟動文青水資源中心再生水計畫，預計2027年開始供水，第一期工程才剛決標，已有2家科技大廠感興趣。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局啟動文青水資源中心再生水計畫，預計2027年開始供水，第一期工程才剛決標,已有2家科技大廠感興趣。圖／桃園市水務局提供

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，但產業與人口雙成長也使得用水需求增加。為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水資源中心再生水計畫，滿足產業用水需求，第一期工程今天公告決標，預計2027年完工，5300噸再生水將先供應台灣美光晶圓與穩懋半導體2家公司。

桃園市水務局指出，桃園工業產值連續9年居全國之首，近年由於各項建設陸續推動，更吸引大量人口與產業進入，使民生及工業用水需求不斷增加。然而，受到極端氣候影響，枯水時期頻率增加也增長，嚴重影響桃園地區調度用水。為維持經濟產業與民生供需平衡，求得長期穩定發展，穩定供給的水源至關重要，因此積極辦理再生水計畫。

文青水園水資源中心位於桃園市龜山區，現有汙水處理設施負責過濾民生廢水達排放標準，而過濾後的放流水就直接排掉；再生水計畫是進一步處理淨化放流水達工業用水等級，一方面避免資源浪費，一方面也滿足產業需求。

水務區表示，文青水園水資源中心再生水計畫基地位於桃園市⿔⼭區善捷段 255 地號公園⽤地，⾯積約 8931.66平⽅公尺，未來淨水設備將放在地底，地面平時做為綠地、災時做為防汛滯洪池。整個工程將分2期施作，第一期工程4日以13.31億元決標，今天公告，預計2027完工可日產5300噸再生水，台灣美光晶圓與穩懋半導體已提用水需求，若2期工程順利，未來處理廠日產量最大能達1.06萬噸，盼能解決用水需求。

桃園市水務局啟動文青水資源中心再生水計畫，預計2027年開始供水，第一期工程才剛決標，已有2家科技大廠感興趣。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局啟動文青水資源中心再生水計畫，預計2027年開始供水，第一期工程才剛決標，已有2家科技大廠感興趣。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局啟動文青水資源中心再生水計畫，預計2027年開始供水，第一期工程才剛決標，已有2家科技大廠感興趣。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局啟動文青水資源中心再生水計畫，預計2027年開始供水，第一期工程才剛決標，已有2家科技大廠感興趣。圖／桃園市水務局提供

桃園 文青 水資源

