快訊

上櫃生技子公司4,600萬現金股利 遭詐騙匯走FBI已介入調查

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵苗栗站助圓夢 「有認真寫功課」偏鄉九湖國小35師生快樂出遊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
高鐵苗栗站今天免費協助銅鑼鄉九湖國小師生35人搭乘高鐵出遊；出發前，高鐵苗栗站長柯庸正也熱情歡迎學童並開心合影，鼓勵學童快樂學習。圖／高鐵公司提供
高鐵苗栗站今天免費協助銅鑼鄉九湖國小師生35人搭乘高鐵出遊；出發前，高鐵苗栗站長柯庸正也熱情歡迎學童並開心合影，鼓勵學童快樂學習。圖／高鐵公司提供

高鐵苗栗站關懷在地，今天免費協助銅鑼鄉九湖國小師生35人搭乘高鐵出遊；出發前，高鐵苗栗站長柯庸正也熱情歡迎學童並開心合影，鼓勵學童快樂學習，希望透過高鐵安全、舒適、快速的體驗，讓孩子們有一趟寓教於樂的高鐵旅程。

九湖國小學童們對於有機會搭乘高鐵到高雄駁二特區，享受一趟藝文之旅都非常期待。 校長陳秀卿表示，校區因地理環境特殊，雖然距離銅鑼市區不到3公里，但因西湖溪的橫隔，對外交通相當不便，資源相對匱乏，學童們也少有機會出門，感謝高鐵公司協助，讓孩子們能夠快樂出遊，藉此開拓視野、增廣見聞。

「校長跟老師說，只要認真寫功課，就可以搭高鐵出去玩，所以我都有很認真寫功課，參加學校活動！」就讀二年級的學童胡小妹妹開心的說，很期待第一次搭高鐵，甚至每天在日曆上倒數計時，這一刻終於到來；在高鐵苗栗站幫助下，校長與老師鼓勵的話沒有食言，真的讓大家願望成真。

柯庸正則表示，台灣高鐵公司善盡企業社會責任，積極參與公益，希望透過這次寓教於樂的行程，幫助他們走向戶外、累積生活體驗。同時，散播溫暖與關懷，幫助孩子快樂學習成長。

高鐵 公益 妹妹

延伸閱讀

「96分鐘」笑納1800萬！高鐵生死存亡太刺激「炸出好口碑」

台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」

整理包／高鐵多項新制上路！車廂禁講電話、自由座不能太自由…違者將被「請下車」

台鐵便當走味？李明川改吃高鐵便當 大讚「雙主菜120元超划算」

相關新聞

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

苗栗縣明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水，地方爭取鯉魚潭南水北送管線完工，改由鯉魚潭供應，水公司回應南水北送管線...

「掀掉幼兒園！」頭份市非營利幼兒園傳家長施暴 縣府：最嚴正讉責

苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園上周疑似發生家長徐姓男子及鄭姓女子夫婦對女性園長言語恐嚇及揮拳暴力攻擊事件，警方已受理林姓被...

桃園13億再生水系統未建先轟動 2科技大廠已洽詢買水

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，但產業與人口雙成長也使得用水需求增加。為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水...

高鐵苗栗站助圓夢 「有認真寫功課」偏鄉九湖國小35師生快樂出遊

高鐵苗栗站關懷在地，今天免費協助銅鑼鄉九湖國小師生35人搭乘高鐵出遊；出發前，高鐵苗栗站長柯庸正也熱情歡迎學童並開心合影...

10月底前完成癌症篩檢 桃市衛生局加碼每月抽iPhone

桃園市衛生局表示，癌症已連續43年位居國人十大死因首位，其中肺癌、大腸癌及女性乳癌為桃園市癌症死因前3位，符合公費肺癌、...

中壢仁海宮中元祭11日中午至零時封路 警方交管替代道路看這裡

桃園市中壢區一年一度「壢之慶」中元祭明（10日）、後天登場，預期中壢地區將湧入大批人流車潮，中壢警方今天上午表示，因應中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。