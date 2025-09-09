高鐵苗栗站助圓夢 「有認真寫功課」偏鄉九湖國小35師生快樂出遊

高鐵苗栗站關懷在地，今天免費協助銅鑼鄉九湖國小師生35人搭乘高鐵出遊；出發前，高鐵苗栗站長柯庸正也熱情歡迎學童並開心合影，鼓勵學童快樂學習，希望透過高鐵安全、舒適、快速的體驗，讓孩子們有一趟寓教於樂的高鐵旅程。

九湖國小學童們對於有機會搭乘高鐵到高雄駁二特區，享受一趟藝文之旅都非常期待。 校長陳秀卿表示，校區因地理環境特殊，雖然距離銅鑼市區不到3公里，但因西湖溪的橫隔，對外交通相當不便，資源相對匱乏，學童們也少有機會出門，感謝高鐵公司協助，讓孩子們能夠快樂出遊，藉此開拓視野、增廣見聞。

「校長跟老師說，只要認真寫功課，就可以搭高鐵出去玩，所以我都有很認真寫功課，參加學校活動！」就讀二年級的學童胡小妹妹開心的說，很期待第一次搭高鐵，甚至每天在日曆上倒數計時，這一刻終於到來；在高鐵苗栗站幫助下，校長與老師鼓勵的話沒有食言，真的讓大家願望成真。

柯庸正則表示，台灣高鐵公司善盡企業社會責任，積極參與公益，希望透過這次寓教於樂的行程，幫助他們走向戶外、累積生活體驗。同時，散播溫暖與關懷，幫助孩子快樂學習成長。