10月底前完成癌症篩檢 桃市衛生局加碼每月抽iPhone

桃園市衛生局表示，癌症已連續43年位居國人十大死因首位，其中肺癌、大腸癌及女性乳癌為桃園市癌症死因前3位，符合公費肺癌、大腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌篩檢資格市民踴躍篩檢，守護自己與家人的健康，今年10月31日前內完成任一項癌症篩檢，有機會抽iPhone手機，完成越多篩檢，中獎機會越高。

此外，為鼓勵篩檢異常民眾積極就醫追蹤，衛生局補助大腸癌篩檢陽性市民無痛性大腸鏡檢查，每案補助金額為2000元。

衛生局說明，癌篩抽iPhone活動今年11月前每月抽出首獎iPhone手機1名，及二獎iPASS MONEY電子支付點數1000元4名，7、8月的抽獎活動已完成，8月幸運抽中頭獎iPhone手機的陳小姐表示，自己是因為接到大園區衛生所的電話通知，得知符合今年度癌症篩檢資格，衛生所人員還分享了抽獎訊息，加上平時就很重視健康，因此申請完成檢查。

衛生局提醒，癌症發生初期通常症狀較不明顯，有些民眾抱持著不要檢查就不會知道罹癌的心態。藉由定期接受癌症篩檢，可以及時發現癌前病變或早期癌症，並把握黃金治療期診治，可大幅降低癌症發生或死亡的風險。更多癌症篩檢訊息可至桃園市衛生局網站查詢。