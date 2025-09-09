快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

「掀掉幼兒園！」頭份市非營利幼兒園傳家長施暴 縣府：最嚴正讉責

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園，上周疑似發生家長徐姓男子及鄭姓女子夫婦對女性園長言語恐嚇、揮拳攻擊事件，園方昨天在臉書社團PO文。圖／取自臉書竹南大小事
苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園，上周疑似發生家長徐姓男子及鄭姓女子夫婦對女性園長言語恐嚇、揮拳攻擊事件，園方昨天在臉書社團PO文。圖／取自臉書竹南大小事

苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園上周疑似發生家長徐姓男子及鄭姓女子夫婦對女性園長言語恐嚇及揮拳暴力攻擊事件，警方已受理林姓被害園長報案，全案將在調查、釐清事證後函送檢方偵辦。

苗栗縣政府上午針對此事強調，縣府尊重司法調查結果並表達最嚴正譴責，呼籲社會各界共同杜絕任何形式的暴力，確保友善校園的推動。

這所非營利幼兒園由新竹縣一所科技大學承接經營，衝突事件發生後引起外界關注，園方昨天並上臉書社團PO文對事件發生過程「細說從頭」，全案目前有待調查釐清。

據了解，8月20日一早許多家長送孩子到幼兒園時，門口一名園生的母親因機車傾倒，不慎壓到一旁鄭女母子兩人，稍後由救護車送醫，受輕傷的鄭女事後向園方調閱監視器，但要求翻攝遭拒，且質疑孩子入園適應不良，懷疑助教老師有不當對待情況。

根據園方說法，9月4日下午園長請鄭女和丈夫徐姓男子到辦公室會談，但這對夫妻不滿園方回應和做法，態度愈來愈激烈，徐男揚言要「掀掉幼兒園」，鄭女突然揮拳攻擊園長頭部，園方報警後要求兩人留在園內，但對方仍逕自離去。

縣府今天發出聲明，縣長鍾東錦強調教育工作需要建立在尊重與理解之上，唯有家長、教師與社會攜手合作，才能為幼兒營造安全、溫暖的學習環境。縣府將支持受影響的幼兒園，包括協助後續安全維護措施、提供心理輔導與法律資源，並持續強化校園安全機制，確保類似事件不再發生。

頭份警方也說明，遭控的徐姓男子、鄭姓女子夫婦，因其他學生家長停放機車時不慎造成她與小孩受傷，園方陪同觀看監視器畫面後，她要求翻拍畫面遭園方告知需依法定程序申請調閱影像資料，不得逕自側錄；同時又認為園內老師管理不當，讓新入園的孩子不能適應，家長9月4日在園內會談，鄭女突然徒手攻擊被害人，警方已依傷害、恐嚇及妨礙公務罪受理此案，待釐清事實後，將檢具相關事證，將被告夫妻移送法辦。

苗栗縣政府上午針對頭份市發生非營利幼兒園發生的事件，強調縣府尊重司法調查結果並表達最嚴正譴責，呼籲社會各界共同杜絕任何形式的暴力，確保友善校園的推動。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午針對頭份市發生非營利幼兒園發生的事件，強調縣府尊重司法調查結果並表達最嚴正譴責，呼籲社會各界共同杜絕任何形式的暴力，確保友善校園的推動。 記者胡蓬生／攝影

幼兒園 監視器 校園安全

延伸閱讀

卓榮泰邀談財劃法爭議 16藍白縣市明開記者會先凝聚共識

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

苗栗縣警察局異地重建 拚4年後20科室300人集中辦公

相關新聞

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

苗栗縣明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水，地方爭取鯉魚潭南水北送管線完工，改由鯉魚潭供應，水公司回應南水北送管線...

「掀掉幼兒園！」頭份市非營利幼兒園傳家長施暴 縣府：最嚴正讉責

苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園上周疑似發生家長徐姓男子及鄭姓女子夫婦對女性園長言語恐嚇及揮拳暴力攻擊事件，警方已受理林姓被...

桃園13億再生水系統未建先轟動 2科技大廠已洽詢買水

桃園近年科技業發達，吸引外地人口移入，但產業與人口雙成長也使得用水需求增加。為避免經濟與民生「搶水」衝突，市府啟動文青水...

高鐵苗栗站助圓夢 「有認真寫功課」偏鄉九湖國小35師生快樂出遊

高鐵苗栗站關懷在地，今天免費協助銅鑼鄉九湖國小師生35人搭乘高鐵出遊；出發前，高鐵苗栗站長柯庸正也熱情歡迎學童並開心合影...

10月底前完成癌症篩檢 桃市衛生局加碼每月抽iPhone

桃園市衛生局表示，癌症已連續43年位居國人十大死因首位，其中肺癌、大腸癌及女性乳癌為桃園市癌症死因前3位，符合公費肺癌、...

中壢仁海宮中元祭11日中午至零時封路 警方交管替代道路看這裡

桃園市中壢區一年一度「壢之慶」中元祭明（10日）、後天登場，預期中壢地區將湧入大批人流車潮，中壢警方今天上午表示，因應中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。