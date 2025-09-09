「掀掉幼兒園！」頭份市非營利幼兒園傳家長施暴 縣府：最嚴正讉責

苗栗縣頭份市一家非營利幼兒園上周疑似發生家長徐姓男子及鄭姓女子夫婦對女性園長言語恐嚇及揮拳暴力攻擊事件，警方已受理林姓被害園長報案，全案將在調查、釐清事證後函送檢方偵辦。

苗栗縣政府上午針對此事強調，縣府尊重司法調查結果並表達最嚴正譴責，呼籲社會各界共同杜絕任何形式的暴力，確保友善校園的推動。

這所非營利幼兒園由新竹縣一所科技大學承接經營，衝突事件發生後引起外界關注，園方昨天並上臉書社團PO文對事件發生過程「細說從頭」，全案目前有待調查釐清。

據了解，8月20日一早許多家長送孩子到幼兒園時，門口一名園生的母親因機車傾倒，不慎壓到一旁鄭女母子兩人，稍後由救護車送醫，受輕傷的鄭女事後向園方調閱監視器，但要求翻攝遭拒，且質疑孩子入園適應不良，懷疑助教老師有不當對待情況。

根據園方說法，9月4日下午園長請鄭女和丈夫徐姓男子到辦公室會談，但這對夫妻不滿園方回應和做法，態度愈來愈激烈，徐男揚言要「掀掉幼兒園」，鄭女突然揮拳攻擊園長頭部，園方報警後要求兩人留在園內，但對方仍逕自離去。

縣府今天發出聲明，縣長鍾東錦強調教育工作需要建立在尊重與理解之上，唯有家長、教師與社會攜手合作，才能為幼兒營造安全、溫暖的學習環境。縣府將支持受影響的幼兒園，包括協助後續安全維護措施、提供心理輔導與法律資源，並持續強化校園安全機制，確保類似事件不再發生。