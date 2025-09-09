苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

苗栗縣明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水，地方爭取鯉魚潭南水北送管線完工，改由鯉魚潭供應，水公司回應南水北送管線通水，及天花湖水庫完成後，會整體規畫。

頭屋鄉明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案今年6月營運，開放水上腳踏車、龍舟板，及立式划槳等玩法，碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，將於10月9日開幕，開放空中腳踏車、高空滑索，及遊艇環湖等玩法，另，環湖自行車道建置中。

苗栗縣長鍾東錦認為明德水庫兼具民生、灌溉及觀光等多功能，水庫近年來大力發展觀光遊憩，自來水用戶每月繳納一樣的水費，當然要飲用水質比較好的水，他昨天趁著台灣自來水公司第三區管理處長凃明裕來訪時當面反映，今天縣務會議也請苗栗市長余文忠、頭屋鄉長徐鑫榮廣徵民意發聲，爭取目前苗栗市、頭屋1.6萬戶，改由鯉魚潭水庫供應。

水公司三區處指出，明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉自來水1.8萬立方公尺，而鯉魚潭水庫至竹南地區南水北送工程，預計明年底全線通水，目前5.5萬立方公尺，通水後以區域的需求量，供應最高12萬立方公尺。