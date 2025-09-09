快訊

中壢仁海宮中元祭11日中午至零時封路 警方交管替代道路看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢中元祭的仁海前延平路明天下午2時管制，11日上午11時到晚上12時廟前的元化路至環北路區間封路。圖／警方提供
中壢中元祭的仁海前延平路明天下午2時管制，11日上午11時到晚上12時廟前的元化路至環北路區間封路。圖／警方提供

桃園中壢區一年一度「壢之慶」中元祭明（10日）、後天登場，預期中壢地區將湧入大批人流車潮，中壢警方今天上午表示，因應中元祭自明天下午2時起活動期間仁海宮延平路段交通管制，11日上午11時到晚上24時延平路的環北路至元化路區間封路，緊急救護之外，全面禁止車輛進入。

中壢分局表示，中壢中元祭自明天首日活動自下午2時起，進行「水燈排遶境」重頭戲，沿途行經仁海宮、中壢夜市及銀河廣場，傍晚入夜後，水燈排點亮燈火，及11日中元祭活動高潮，仁海宮前元化路至環北路區間，自上午10時至午夜12時封街舉辦「慶典之夜」。

考量中元祭民眾、遊客湧入影響交通，警方規畫警力管制及加強疏導，中元祭活動期間，中壢延平路的環北路至元化路區間，緊急救護之外全面禁止車輛進入，環北中福路口禁止車輛進入中福路，環北路部分路口汽車禁止左轉進入七和路、慈惠三街及六和路（公車與機車除外），元化路125巷及215巷禁止車輛進入，呼籲用路人提早規畫行駛路線。

警方建議替代道路，包括北上（中壢往桃園）方向，由延平路左轉元化路、右轉慈惠三街，接環北路後再左轉延平路北上；南下（桃園往中壢）方向，由延平路右轉環北路後，改道新生路、中美路或中豐路，再接回延平路南下，因為周邊停車空間少，建議民眾多利用大眾運輸工具，遵守現場交通管制、義交引導通行。

中壢中元祭仁海宮前延平路明、後兩天交官及封路，警方建議替代道路，提供用路人遵行。圖／警方提供
中壢中元祭仁海宮前延平路明、後兩天交官及封路，警方建議替代道路，提供用路人遵行。圖／警方提供

中壢 桃園 中元祭

相關新聞

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

苗栗縣明德水庫供應苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水，地方爭取鯉魚潭南水北送管線完工，改由鯉魚潭供應，水公司回應南水北送管線...

後龍西瓜列食農教育 農會開發「西瓜氣泡飲」消暑創新商機

苗栗縣後龍鎮栽種的西瓜遠近馳名，後龍西瓜更被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動不僅被納入食農教育題材，為了增加...

影／苗栗市全民運動館開箱 市長：收費保證低於網傳版本

苗栗市全民運動館評選委外World Gym經營，傳出會員月費888元、單次收費650元，市民代表會臨時會今天下里考察開箱...

頭份中山市場重建、建國花市用地 推促參開發

苗栗縣頭份市中山市場為危險建築待拆、建國花市用地則長年閒置，這2大市場用地發展備受地方關注。縣府規畫以促進民間參與公共建...

30年海砂屋 桃園正光花園新城都更 啟動招商

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，市府推動公辦都更，並駐點協助，同意都更戶數最近已逾95%，15日將辦公開評選...

