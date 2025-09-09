聽新聞
中壢仁海宮中元祭11日中午至零時封路 警方交管替代道路看這裡
桃園市中壢區一年一度「壢之慶」中元祭明（10日）、後天登場，預期中壢地區將湧入大批人流車潮，中壢警方今天上午表示，因應中元祭自明天下午2時起活動期間仁海宮延平路段交通管制，11日上午11時到晚上24時延平路的環北路至元化路區間封路，緊急救護之外，全面禁止車輛進入。
中壢分局表示，中壢中元祭自明天首日活動自下午2時起，進行「水燈排遶境」重頭戲，沿途行經仁海宮、中壢夜市及銀河廣場，傍晚入夜後，水燈排點亮燈火，及11日中元祭活動高潮，仁海宮前元化路至環北路區間，自上午10時至午夜12時封街舉辦「慶典之夜」。
考量中元祭民眾、遊客湧入影響交通，警方規畫警力管制及加強疏導，中元祭活動期間，中壢延平路的環北路至元化路區間，緊急救護之外全面禁止車輛進入，環北中福路口禁止車輛進入中福路，環北路部分路口汽車禁止左轉進入七和路、慈惠三街及六和路（公車與機車除外），元化路125巷及215巷禁止車輛進入，呼籲用路人提早規畫行駛路線。
警方建議替代道路，包括北上（中壢往桃園）方向，由延平路左轉元化路、右轉慈惠三街，接環北路後再左轉延平路北上；南下（桃園往中壢）方向，由延平路右轉環北路後，改道新生路、中美路或中豐路，再接回延平路南下，因為周邊停車空間少，建議民眾多利用大眾運輸工具，遵守現場交通管制、義交引導通行。
