後龍西瓜列食農教育 農會開發「西瓜氣泡飲」消暑創新商機

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍特有農產-西瓜，被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動也被納入食農教育題材。圖／後龍鎮農會提供
後龍特有農產-西瓜，被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動也被納入食農教育題材。圖／後龍鎮農會提供

苗栗縣後龍鎮栽種的西瓜遠近馳名，後龍西瓜更被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動不僅被納入食農教育題材，為了增加西瓜附產價值，後龍鎮農會也開發出「西瓜氣泡飲」，提供消費者在炎炎夏日品嘗西瓜好味道的新選擇。

後龍鎮西瓜栽種面積約200公頃、產量約6000公噸，且西瓜有「瓜果之王」美譽，富含人體所需的多種營養素，後龍鎮公所每逢產季除舉辦西瓜節活動，促銷後龍西瓜外，也被列入近年最夯的食農教育題材，吸引小朋友走出校園進入瓜田。

後龍鎮農會表示，後龍鎮出產的西瓜特有的「沙沙」口感，長期以來廣受消費者喜愛，除了切開後食用，不少消費者也會選擇打成西瓜汁飲用，堪稱果汁界的解渴霸主。

為了開發新商機、增加西瓜附產價值，農會也結合時流行的氣泡飲，開發成西瓜氣泡飲，粉紅色的氣泡飲不僅色調美感，更擁有果汁特有的清甜氣味，與一般市售氣泡飲不同，別具風味，希望能成為後龍特色伴手禮。

後龍西瓜長期以來廣受消費者喜愛，更被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動也被納入食農教育題材。圖／後龍鎮農會提供
後龍西瓜長期以來廣受消費者喜愛，更被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動也被納入食農教育題材。圖／後龍鎮農會提供
後龍鎮農會結合時流行的氣泡飲，開發成西瓜氣泡飲，希望能成為後龍特色伴手禮。圖／後龍鎮農會提供
後龍鎮農會結合時流行的氣泡飲，開發成西瓜氣泡飲，希望能成為後龍特色伴手禮。圖／後龍鎮農會提供

西瓜 消費者 食農教育

