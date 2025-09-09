聽新聞
0:00 / 0:00
後龍西瓜列食農教育 農會開發「西瓜氣泡飲」消暑創新商機
苗栗縣後龍鎮栽種的西瓜遠近馳名，後龍西瓜更被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動不僅被納入食農教育題材，為了增加西瓜附產價值，後龍鎮農會也開發出「西瓜氣泡飲」，提供消費者在炎炎夏日品嘗西瓜好味道的新選擇。
後龍鎮西瓜栽種面積約200公頃、產量約6000公噸，且西瓜有「瓜果之王」美譽，富含人體所需的多種營養素，後龍鎮公所每逢產季除舉辦西瓜節活動，促銷後龍西瓜外，也被列入近年最夯的食農教育題材，吸引小朋友走出校園進入瓜田。
後龍鎮農會表示，後龍鎮出產的西瓜特有的「沙沙」口感，長期以來廣受消費者喜愛，除了切開後食用，不少消費者也會選擇打成西瓜汁飲用，堪稱果汁界的解渴霸主。
為了開發新商機、增加西瓜附產價值，農會也結合時流行的氣泡飲，開發成西瓜氣泡飲，粉紅色的氣泡飲不僅色調美感，更擁有果汁特有的清甜氣味，與一般市售氣泡飲不同，別具風味，希望能成為後龍特色伴手禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言