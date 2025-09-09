後龍西瓜列食農教育 農會開發「西瓜氣泡飲」消暑創新商機

苗栗縣後龍鎮栽種的西瓜遠近馳名，後龍西瓜更被譽為後龍三寶之一，西瓜採收、大啖西瓜消暑活動不僅被納入食農教育題材，為了增加西瓜附產價值，後龍鎮農會也開發出「西瓜氣泡飲」，提供消費者在炎炎夏日品嘗西瓜好味道的新選擇。

後龍鎮西瓜栽種面積約200公頃、產量約6000公噸，且西瓜有「瓜果之王」美譽，富含人體所需的多種營養素，後龍鎮公所每逢產季除舉辦西瓜節活動，促銷後龍西瓜外，也被列入近年最夯的食農教育題材，吸引小朋友走出校園進入瓜田。

後龍鎮農會表示，後龍鎮出產的西瓜特有的「沙沙」口感，長期以來廣受消費者喜愛，除了切開後食用，不少消費者也會選擇打成西瓜汁飲用，堪稱果汁界的解渴霸主。