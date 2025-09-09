聽新聞
影／苗栗市全民運動館開箱 市長：收費保證低於網傳版本
苗栗市全民運動館評選委外World Gym經營，傳出會員月費888元、單次收費650元，市民代表會臨時會今天下里考察開箱，市長余文忠強調目前還在議約階段，標準還未訂定，考量民眾需求普遍可及行，一定會低於網傳版本。
苗栗市全民運動館在黃昏市場對面，前體育署補助1億元，縣政府補助2000萬元，公所自籌5200萬元興建，目前工程完成驗收，公所評選World Gym以每年300萬元權利金出線議約，預計10月簽約，明年農曆年前營運，市民代表李建宏提案，排入代表臨時會今天下里考察行程，了解工程及營運狀況。
李建宏說，議約過程中，World Gym提出會員月費888元、單次收費650元版本，鄉親一定不能接受，公家蓋的場館，卻比照都會地區收費，因此拋出議題，引發熱烈討論，希望公所據理以爭照顧鄉親。
余文忠等人陪同考察，余文忠說，全民運動館公家標準配備1300萬元，World Gym提出投資3600萬元設備、1200萬元設施，提出會員月費888元、單次收費650元版本，策略可能希望以會員為主，但公所沒有照單全收。
他指出，World Gym與公家合作經營運動館，有助於提升企業形象，但可能也缺乏經驗，議約過程歡迎代表會組專案小組參與，公所考量鄉親運動需求普遍可及性，收費會低於網傳版本，300萬元的年權利金，一半也會專案合作，照顧各個族群，議約如果有具體結果，公所會向代表會、鄉親報告。
余文忠強調，公所與World Gym議約過程，不會只有1次，可能會到4、5次，都會有政風、主計等相關單位人員在場，私底下他也沒有接觸，絕不會有掛勾的問題。
