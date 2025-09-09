頭份中山市場重建、建國花市用地 推促參開發

苗栗縣頭份市中山市場為危險建築待拆、建國花市用地則長年閒置，這2大市場用地發展備受地方關注。縣府規畫以促進民間參與公共建設模式開發，最近政策公告，都將藉由市場結合住宅方式多元利用，地方多樂見其成，盼早日開發，帶動地方繁榮。

頭份市中山市場40多年歷史，2015年鑑定危險建築，市公所推動重建，去年5月清空攤商，但因拆除等問題懸宕，建國花市市場用地長期閒置，地方都期待充分利用。

縣府公告2處辦理市場結合住宅及其他開發利用案，中山市場採民間自提BOT加有償BTO促參案，建國花市民間自提BOT促參案，申請收件至今年10月14日。

中山市場促參案基地面積約2006平方公尺，土地所有權人為縣府、鎮公所，部分市場用地與部分商業區，基地現況既有建築物由民間機構拆除，費用主辦機關支付，額度上限5700萬元。

苗栗縣議員曾玟學表示，中山市場32個原攤商搬遷，僅領設備補助費，依頭份市自治條例必須優先安置，他認為將來促參即使改變傳統市場模式，也要確保攤商權益。

另，建國花市面積4921平方公尺，土地全部縣府所有，促參案將協助申請用水、供電、電信等公用設備，及辦理租稅優惠、都市計畫變更程序，創造政府、民間投資及民眾多贏局面。