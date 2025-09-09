聽新聞
0:00 / 0:00

頭份中山市場重建、建國花市用地 推促參開發

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，縣府推動促進民間參與公共建設模式開發。本報資料照片
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，縣府推動促進民間參與公共建設模式開發。本報資料照片

苗栗縣頭份市中山市場為危險建築待拆、建國花市用地則長年閒置，這2大市場用地發展備受地方關注。縣府規畫以促進民間參與公共建設模式開發，最近政策公告，都將藉由市場結合住宅方式多元利用，地方多樂見其成，盼早日開發，帶動地方繁榮。

頭份市中山市場40多年歷史，2015年鑑定危險建築，市公所推動重建，去年5月清空攤商，但因拆除等問題懸宕，建國花市市場用地長期閒置，地方都期待充分利用。

縣府公告2處辦理市場結合住宅及其他開發利用案，中山市場採民間自提BOT加有償BTO促參案，建國花市民間自提BOT促參案，申請收件至今年10月14日。

中山市場促參案基地面積約2006平方公尺，土地所有權人為縣府、鎮公所，部分市場用地與部分商業區，基地現況既有建築物由民間機構拆除，費用主辦機關支付，額度上限5700萬元。

苗栗縣議員曾玟學表示，中山市場32個原攤商搬遷，僅領設備補助費，依頭份市自治條例必須優先安置，他認為將來促參即使改變傳統市場模式，也要確保攤商權益。

另，建國花市面積4921平方公尺，土地全部縣府所有，促參案將協助申請用水、供電、電信等公用設備，及辦理租稅優惠、都市計畫變更程序，創造政府、民間投資及民眾多贏局面。

延伸閱讀

苗栗縣頭份市中山市場、建國花市推促參模式開發

為何脫下中山裝？金正恩西裝筆挺出席九三閱兵 為強調「正常國家」領袖形象

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

相關新聞

瓦斯桶、棉被漂水面！苗栗水圳垃圾清不勝清 里長心痛PO網：無言

苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮垃圾清不勝清，昨天下大雨，離譜到連瓦斯桶都有，還不是首例，苗栗市玉華里長...

頭份中山市場重建、建國花市用地 推促參開發

苗栗縣頭份市中山市場為危險建築待拆、建國花市用地則長年閒置，這2大市場用地發展備受地方關注。縣府規畫以促進民間參與公共建...

30年海砂屋 桃園正光花園新城都更 啟動招商

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，市府推動公辦都更，並駐點協助，同意都更戶數最近已逾95%，15日將辦公開評選...

廣角鏡／大溪故事燈箱 點亮老城區

桃園市大溪老城區推動「來吧！釀造中！」藝術進社區行動，大嵙崁文教基金會引進藝術家，今年8月進駐中央路，替失去繁華且昏暗的...

苗栗台糖學苑社宅喊卡？國土署駁：仍配合國家政策 評估設置婚育宅

媒體報導，原先轉型成社會住宅的台糖苗栗學苑，明年將由台糖公司收回改成一般租宅，賴政府挨批政策轉彎。內政部國土署駁斥指，台...

桃園用電占比逾10% 台電推室內型變電所平衡供電與民眾安心

桃園市近十年用電戶數成長達17.4%，用電量近300億度，約占全國用電量超過10%，為兼顧產業發展與供電穩定，台電規劃興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。