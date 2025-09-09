30年海砂屋 桃園正光花園新城都更 啟動招商

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，市府推動公辦都更，並駐點協助，同意都更戶數最近已逾95%，15日將辦公開評選說明會。龜山區光峯、金山社區與大華八街也是桃園市公辦都更重要案件，都在搜集居民同意書中，持續推進。

桃園市住都中心指出，正光花園新城位於桃園區正光路與延壽街之間，海砂屋屋況日漸頹敗，不少住戶遷離，加上社區自組的更新會運作不順，遲無法重建；市府結合防災都更及公辦都更2大專案，直接進入社區整合，協助提出建物模擬、財務試算，一召開說明會即獲得7成以上住戶認同。

正光花園新城共195戶，最新同意都更戶數186戶，已逾95%，土地面積同意比率亦達93%。住都中心指出，將由住都中心擔任實施者，已從9月1日起公開徵求出資者，預定12月8日截標。

住都中心將於本月15日在市府舉辦說明會，向有興趣的廠商說明基地概況、發展願景、招商資格與條件等重要資訊，包含未來建築將規畫取得銀級綠建築標章、能效標示及耐震標章。

都發局指出，桃園市2024年9月啟動「防災都更」及「公辦都更」2大專案計畫，已有3件因市府推動防災都更，取得實質進展，與市府合作推動公辦都更。正光花園新城啟動招商；龜山區光峯、金山社區正在蒐集居民同意；大華八街已達招商門檻，且鄰地住戶經住都中心探訪後，以書面表達參與都更效益評估意願，正以擴大範圍方向辦理。