苗栗台糖學苑社宅喊卡？國土署駁：仍配合國家政策 評估設置婚育宅

媒體報導，原先轉型成社會住宅的台糖苗栗學苑，明年將由台糖公司收回改成一般租宅，賴政府挨批政策轉彎。內政部國土署駁斥指，台糖學苑為國營企業所持有房舍，未來仍會配合國家住宅政策辦理，包括評估設置婚育宅等，嘉惠更多民眾。

國土署指出，台糖學苑作為社宅使用是由國家住宅及都市更新中心辦理，當時主要是因應COVID-19疫情衝擊，行政院在2021年12月16日核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，鼓勵台糖公司及旅宿業者之公私有房舍轉做社會住宅運用；後來疫情趨緩，專案已於2023年8月完成階段性任務，針對已簽約部分，仍持續提供給有需求的民眾承租使用。

國土署補充，截至今年8月底，中央在苗栗興辦590戶社會住宅，包括台糖苗栗學苑224戶、明駝好室107戶及啟賢好室259戶。

針對苗栗縣自辦社會住宅仍掛零，國土署說，中央曾在2017年補助苗栗縣政府先期規畫2案300萬元共100戶，但縣府2019年表達經財務分析有執行困難，且政策評估宜以包租代管社會住宅方式取代，暫不推動直接興建社會住宅。因此，為協助苗栗縣政府擴大社會住宅量能，中央補助地方近8000萬元推動社會住宅包租代管4.0計畫，截至今年8月底已累計媒合548戶。

國土署表示，未來除直接興建社會住宅外，還會繼續攜手其他部會資源，以多元方式取得社會住宅並配合租金補貼、居家安全補助、保障社會住宅入住比例及租屋保障升級等多項青年族群照顧政策，營造有利婚育的社會環境，讓年輕人得以穩居，及實踐人生夢想與成家願景。