創3連霸紀錄！桃園東方美人茶再奪全國特等獎

桃園市農業局今舉辦「2025全國優質東方美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，今年總計有來自桃園、新竹、苗栗、新北、南投、台中等地農友參賽，最後由桃園龍潭文新製茶廠謝來英脫穎而出，勇奪最高榮譽特等獎，同時為桃園締造3連冠紀錄。

全國優質東方美人茶特等獎2023、2024年由桃園尚好茗茶獲獎，2025年則由龍潭文新製茶廠謝來英奪得。

鍾承泰今未出席頒獎典禮，由得到頭獎的兒子鍾承泰代表領獎。鍾承泰提到，今年發生多次強降雨讓人措手不及，許多茶葉都被大雨侵襲，不過茶農還是盡力克服極端氣候帶來的挑戰，讓茶葉品質更上一層樓，其中得到特等獎的東方美人茶1斤還可喊價到40萬元。

市長張善政表示，今年獲獎的優秀茶農來自桃園、新竹、苗栗等地，他們在近期極端氣候下仍依舊生產出高品質的東方美人茶，十分不易，今日的頒獎表揚不僅是對茶農努力的肯定，更彰顯智慧農業導入後的成效，市府將持續協助茶農強化製茶工藝技術、提升產業競爭力，讓台灣茶葉從桃園走向國際。

陳冠義說，此次評鑑農業部茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出包含特等獎1名、頭等獎10名、貳等獎18名、參等獎31名，三花50名、二花66名，以及1花144名。