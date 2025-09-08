桃園用電占比逾10% 台電推室內型變電所平衡供電與民眾安心

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電計畫在桃園市觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，當地居民成立自救會，高喊要「台電滾出觀音」。圖／本報資料照片
台電計畫在桃園市觀音上大里興建「觀園超高壓變電所」，當地居民成立自救會，高喊要「台電滾出觀音」。圖／本報資料照片

桃園市近十年用電戶數成長達17.4%，用電量近300億度，約占全國用電量超過10%，為兼顧產業發展與供電穩定，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」直接引進大潭電廠的電力，並採用「屋內型」設計有效阻隔電磁場，將對民眾的影響降至最低，不僅兼顧用電需求也能融入社區環境。針對周遭居民對於變電所仍有疑慮，台電將持續強化地方溝通，爭取民眾認同。

台電說明，變電所的功能是將電力進行轉換與分配，如同城市供水系統的配水池，必須靠近用戶端才能有效率地供水。因此，變電所必須設置在負載中心，而非發電廠區，以避免長距離輸電所帶來的風險與損耗。尤其超高壓變電所為電力供應的樞紐，必須位於整個供電轄區的核心。

台電進一步說明，目前大潭電廠的電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配到南桃園各區域型變電所。這種長距離輸送模式不僅會造成電力耗損，也增加了輸電線路發生事故的風險。

針對民眾關切的電磁場議題，台電表示，觀園變電所將採新一代「屋內型」設計，主要電力設備均在屋內，電磁場可有效被建築結構體阻隔，同時亦將採取高標準監測與防護措施，並公開透明呈現數據，消除居民疑慮。近年亦持續積極辦理變電所參訪，藉由實地解說互動及量測電磁場，增進民眾對變電所的認識理解。

有關民眾質疑觀園變電所用地面積4.9公頃，是為規避環評門檻一事，台電澄清，觀園變電所用地屬於非都市計畫區，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，工廠和園區開發案的環評門檻是以開發面積來衡量，變電所則是以與鄰近國中小及醫院的距離是否超過50公尺來判斷，因而與用地面積無關。

台電承諾，將秉持透明溝通原則，讓居民充分了解電力建設是為滿足地方用電，爭取理解與支持。台電也會嚴格遵循國家法規，並採行多重保障措施，確保變電所及鄰近居民的安全，為桃園提供安全、穩定的電力。

台電 桃園 溝通

