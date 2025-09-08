快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

聽新聞
0:00 / 0:00

瓦斯桶、棉被漂水面！苗栗水圳垃圾清不勝清 里長心痛PO網：無言

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮的廢瓦斯桶等垃圾清不勝清，玉苗里長徐肇淼心痛無言。圖／徐肇淼提供
苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮的廢瓦斯桶等垃圾清不勝清，玉苗里長徐肇淼心痛無言。圖／徐肇淼提供

苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮垃圾清不勝清，昨天下大雨，離譜到連瓦斯桶都有，還不是首例，苗栗市玉苗里長徐肇淼心痛「無話可說」，PO網提醒民眾的公德心。

苗栗市維祥圳灌溉下游嘉盛里一帶的農田，但沿途丟棄的垃圾，聚集漂浮在玉維路、玉維三街口閘門前，1周要清1到2次，徐肇淼說，9月5日農田水利署苗栗管理處人員才清完，昨天大雨後還是漂浮大批垃圾。

徐肇淼說，離譜的是瓦斯桶都有，因廢瓦斯桶恐怕會阻礙水流，只好冒雨撈起瓦斯桶，而這也不是首例，前陣子也起1罐廢瓦斯桶，而他最怕是棉被，因棉被會阻礙流動，吸飽水又很重，必須大費周章，只好PO網「怎麼會這樣」、「不知道居民怎麼了」？部分民眾的公德心讓他無言。

苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮的棉被等垃圾清不勝清，玉苗里長徐肇淼心痛無言。圖／徐肇淼提供
苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮的棉被等垃圾清不勝清，玉苗里長徐肇淼心痛無言。圖／徐肇淼提供

苗栗市 水利署

延伸閱讀

男子涉酒駕 在台13線苗栗市段撞對向機車、休旅車

農曆7月苗栗市北勢橋頭連2年死亡車禍 機車、轎車相撞騎士死亡

苗栗心臟重症男子夥同輪椅男跑腿販毒 2男均被判5年以上有期徒刑

影／苗栗義民廟辦慶讚中元祭典 邱俐俐：展現義民信仰重義助人不忘本

相關新聞

30年海砂屋終於有解！桃園正光花園新城同意都更戶逾九成五

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，現由桃園市住宅及都市更新中心推動公辦都更案。住都中心今表示，目前同意都更戶數...

瓦斯桶、棉被漂水面！苗栗水圳垃圾清不勝清 里長心痛PO網：無言

苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮垃圾清不勝清，昨天下大雨，離譜到連瓦斯桶都有，還不是首例，苗栗市玉苗里長...

桃園用電占比逾10% 台電推室內型變電所平衡供電與民眾安心

桃園市近十年用電戶數成長達17.4%，用電量近300億度，約占全國用電量超過10%，為兼顧產業發展與供電穩定，台電規劃興...

大溪老城區藝術街區再造吸睛 中央老街點亮故事燈箱再現榮光

桃園市大溪老城區推動「來吧！釀造中！」藝術進社區行動，大嵙崁文教基金會引進藝術家，在中央路展開「上街點亮行動」，將失去繁...

全市約5.8萬噸裸露垃圾 桃市環保局：力拚明年底前清完

桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，如今隨著欣榮焚化廠在去年底完成整修改善、生質能...

苗栗縣頭份市中山市場、建國花市推促參模式開發

苗栗縣頭份市懸宕兩大市場用地中山市場、建國花市，推動促進民間參與公共建設模式開發，縣府最近政策公告，藉由市場結合住宅等方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。