瓦斯桶、棉被漂水面！苗栗水圳垃圾清不勝清 里長心痛PO網：無言
苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮垃圾清不勝清，昨天下大雨，離譜到連瓦斯桶都有，還不是首例，苗栗市玉苗里長徐肇淼心痛「無話可說」，PO網提醒民眾的公德心。
苗栗市維祥圳灌溉下游嘉盛里一帶的農田，但沿途丟棄的垃圾，聚集漂浮在玉維路、玉維三街口閘門前，1周要清1到2次，徐肇淼說，9月5日農田水利署苗栗管理處人員才清完，昨天大雨後還是漂浮大批垃圾。
徐肇淼說，離譜的是瓦斯桶都有，因廢瓦斯桶恐怕會阻礙水流，只好冒雨撈起瓦斯桶，而這也不是首例，前陣子也起1罐廢瓦斯桶，而他最怕是棉被，因棉被會阻礙流動，吸飽水又很重，必須大費周章，只好PO網「怎麼會這樣」、「不知道居民怎麼了」？部分民眾的公德心讓他無言。
