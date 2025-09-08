瓦斯桶、棉被漂水面！苗栗水圳垃圾清不勝清 里長心痛PO網：無言

苗栗市維祥圳在玉維路、玉維三街口水圳閘門前，漂浮垃圾清不勝清，昨天下大雨，離譜到連瓦斯桶都有，還不是首例，苗栗市玉苗里長徐肇淼心痛「無話可說」，PO網提醒民眾的公德心。

苗栗市維祥圳灌溉下游嘉盛里一帶的農田，但沿途丟棄的垃圾，聚集漂浮在玉維路、玉維三街口閘門前，1周要清1到2次，徐肇淼說，9月5日農田水利署苗栗管理處人員才清完，昨天大雨後還是漂浮大批垃圾。