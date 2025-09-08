全國東方美人茶評鑑 桃園3連冠

桃園市農業局今天舉辦「2025全國優質東方美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，桃園龍潭文新製茶廠因應氣候變遷，不斷調整種茶及製茶技術，今年勇奪特等獎，也締造桃園3連冠紀錄。

桃園市長張善政出席頒獎典禮表示，東方美人茶產區自新北一路延伸至桃園、新竹、苗栗、台中與南投等地，全國優質東方美人茶評鑑比賽，2023年及2024年由桃園尚好茗茶獲得特等獎，今年改由龍潭文新製茶廠謝來英拿下，為桃園締造蟬聯3連霸佳績。

張善政說，市府會持續當農友後盾，積極推廣智慧茶園管理，並進行即時監測及災害預防，成立桃園智慧農耕團，解決茶產業從業人員短缺及高齡化等挑戰。

代表母親謝來英領獎的鍾承泰指出，很開心可以為桃園市拿下特等獎的殊榮，近年來因為氣候的變遷，農民們為了生產好茶，只能不斷調整種茶及製茶的技術，今年獲得特等獎的東方美人茶1斤已喊價到新台幣40萬元，對於辛苦種茶的茶農來說是一項肯定。

農業局長陳冠義表示，專家依茶品外觀、水色及香味進行評分，選出包括特等獎1名、頭等獎10名、貳等獎18名、三等獎31名等獎項，市府賽前繳茶時就辦理農藥殘留抽測，全面落實強制溯源制度，守護消費者安全。

陳冠義表示，為讓評鑑結果更具識別性，也特別規劃茶葉分級包裝制度，更在茶罐外加上代表安全認證的防偽封籤，農業局規劃在年底更換東方美人茶新包裝。