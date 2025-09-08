大溪老城區藝術街區再造吸睛 中央老街點亮故事燈箱再現榮光

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪老城區的中央路上街點亮行動，店家居民設置在隱灶腳的故事燈箱，點亮昏暗街區，吸引遊客回來。圖／陳倩慧提供
桃園市大溪老城區推動「來吧！釀造中！」藝術進社區行動，大嵙崁文教基金會引進藝術家，在中央路展開「上街點亮行動」，將失去繁華沒落、昏暗的街區重新裝上燈箱亮燈，「遊客逐漸回來」，基金會執行長陳倩慧今天表示，任何政策介入都應從地方需求著手，中央路點亮行動每戶燈箱都有自己的故事，民宿、餐館與居民重現街區榮光。

財團法人大嵙崁文教基金會主辦的「大溪藝術進入社區行動」，今年8月初在大溪老城區的大溪和平老街、中央路、中山路、草店七與后尾巷 4條街區展開，該計畫主持人蔡昀婷說，「各街區的藝術行動才剛開始，已引起鄰居好奇，主動捲袖參與共創」，4個街區都媒合一個藝術家，針對居民想要解決議題，藝術家運用擅長媒材，與居民一起共創不同主題的街區藝術行動。

尤其中央街（又稱上街）的點亮行動，由世紀行館民宿、冷隱灶腳百年老厝餐館率先發動，從中央路7戶居民加入展開燈箱點亮，成效及遊客逐顯現，陳倩慧說，中央路過去大溪發展歷史很繁榮，舉凡婚喪喜慶、打鐵店老鋪子等民生用品店都在該路，現在落沒，大家都忘記過去繁華，加上公共建設以和平老街、新南老街為主，中央路政策經費支持較少、街區昏暗，透過點亮方式呈現，「每一個燈箱就是一個生活故事」。

中央路老街長久因為夜間照明不足、街區冷清，缺乏視覺引導與品牌形象，難以吸引人流停留及認識，中央路逐漸沉寂，藝術家薛夢如與居民共創故事燈箱，以「光」為媒介，加入居民生活故事設計，至今點亮中央路7處空間，重現街區記憶，蔡昀婷表示，現在中央路故事燈箱都裝上去，看到燈箱亮燈，居民也覺得安全，周邊許多居民店家也詢問，該街燈箱故事正在發酵中。

發起故事燈箱「點燈」的隱灶腳百年老厝餐館負責人施玉仙表示，大溪有三大老街，最早以前發展是中央路，因為產業轉移沒落，每到夜晚較暗，當初民宿進來，騎樓點燈較熱鬧，居民也覺得安全，「點燈計畫想法就像家裡留一盞燈」，溫馨的感覺，配合居民自己表達圖像，如今成果發表掛在騎樓，下午到傍晚時候亮燈，「真的不錯」，未來如果經費許可，每家戶都點燈，效果更好，如今吸引遊客確實進入拍照打卡。

蔡昀婷說，這項大溪街區藝術主題活動，不是像辦活動一樣，辦完就結束，而是可以持續性，燈箱不是擺了之後案子結束就拆掉，希望是一個起始，慢慢擴及整個街區居民點燈講自己的一些故事，未來也希望結合民宿、導覽，推動中央路小旅行，重現中央路老街特色。

