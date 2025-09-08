新竹縣公私協力 前往3偏鄉12校口腔照護義診

新竹縣政府為守護偏鄉學童口腔健康，與牙醫診所醫療團隊今天起前往尖石、五峰、橫山等3個鄉鎮，共12所學校，免費做口腔檢查、衛教宣導等，盼降低齲齒率。

竹縣府今天舉辦口腔照護與義診記者會，副縣長陳見賢出席說，偏鄉地區醫療資源有限，而學生的齲齒率高於竹縣平均，感謝星醫美學集團科科生醫公司董事長黃俊榮、適采牙醫診所院長彭彩華、牙醫師林成燾協助，將前往3個鄉鎮、12所學校，無償為學生檢查口腔健康，並進行衛教宣導。

黃俊榮接受媒體訪問表示，牙齒與健康緊密相關，盼藉由此次義診活動，同步推廣口腔衛教，讓孩子養成潔牙等良好習慣；彭彩華受訪說，盼藉由義診傳遞關懷與陪伴，與孩子共同守護牙齒。

林成燾指出，偏鄉地區因就醫不便，多數孩子蛀牙治療觀念不足，甚至嚴重至需拔牙，但過早拔牙會影響後續牙齒萌發與排列，況且若蛀牙未及時治療，嚴重時也會影響口腔發育完整度，盼藉此深入偏鄉為孩子建立正確刷牙觀念與習慣。

教育局長楊郡慈表示，縣府推動健康促進學校計畫，從校園午餐後潔牙、定期校園巡迴口腔檢查等，而此次義診透過公私協力，讓資源進駐偏鄉，守護孩童健康。