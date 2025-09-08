快訊

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

隔夜菜反覆加熱 醫提醒致命細菌！剩菜剩飯保存5原則

30年海砂屋終於有解！桃園正光花園新城同意都更戶逾九成五

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園正光花園新城社區目前同意都更戶數已逾95%，市府將於9月15日舉辦公開評選說明會。圖為桃園市住宅及都市更新中心進駐正光花園新城社區，成立都更駐點工作站。圖／桃園市都發局提供
桃園正光花園新城社區目前同意都更戶數已逾95%，市府將於9月15日舉辦公開評選說明會。圖為桃園市住宅及都市更新中心進駐正光花園新城社區，成立都更駐點工作站。圖／桃園市都發局提供

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，現由桃園市住宅及都市更新中心推動公辦都更案。住都中心今表示，目前同意都更戶數已逾95%，將於9月15日在桃園市政府13樓會議室舉辦公開評選說明會。

住都中心表示，正光花園新城位於桃園區正光路與延壽街之間，基地面積2344坪，屬第2種住宅區，建蔽率60%、容積率240%，共有195戶，已同意都更戶數有186戶，已逾95%，土地面積同意比例亦達93%，將由住都中心擔任實施者，已自9月1日起公開徵求出資者，預定12月8日截標，因此特別舉辦說明會，向有興趣的廠商說明基地概況、發展願景、招商資格與條件等重要資訊。

住都中心表示，正光花園新城於30年前即被判認為海砂屋，屋況日漸頹敗，不少住戶已經遷離，加上社區自組的更新會運作並不順遂，遲遲無法重建，市府結合防災都更及公辦都更兩大專案計畫，直接進入社區整合民眾，協助提出建物模擬、財務試算，一召開說明會即獲得7成以上住戶認同。

住都中心表示，此次招商說明會採網路報名，報名期限至12日中午前，未來建築將規畫取得銀級綠建築標章、能效標示及耐震標章，期待透過公辦都更改善居住安全疑慮。

都更 桃園 綠建築 海砂屋

延伸閱讀

台南這分局宣導交通安全不僅鎖定社區學校 還走進國軍部隊

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

紀念滇緬光武部隊忠魂 「復雲亭」在桃園龍岡復刻

賴清德桃園座談逾3小時 基層盼桃園隊「母雞」早日出爐穩軍心

相關新聞

30年海砂屋終於有解！桃園正光花園新城同意都更戶逾九成五

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，現由桃園市住宅及都市更新中心推動公辦都更案。住都中心今表示，目前同意都更戶數...

全市約5.8萬噸裸露垃圾 桃市環保局：力拚明年底前清完

桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，如今隨著欣榮焚化廠在去年底完成整修改善、生質能...

苗栗縣頭份市中山市場、建國花市推促參模式開發

苗栗縣頭份市懸宕兩大市場用地中山市場、建國花市，推動促進民間參與公共建設模式開發，縣府最近政策公告，藉由市場結合住宅等方...

苗栗縣警察局異地重建 拚兩大樓一次到位

苗栗縣警察局異地重建案4年來一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、...

新竹市將軍村轉租做餐飲 審計指不符規畫目標

新竹市政府8年前OT委託經營將軍村開放圖書資訊園區，審計室檢討認為多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫目標不符...

星期評論／推電動公車 政府要做好電網後盾

桃園市配合中央「2030年市區公車全面電動化」政策，喊出明年電動公車占比達35%。期望以低碳運輸邁向淨零永續；但要讓藍圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。