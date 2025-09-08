30年海砂屋終於有解！桃園正光花園新城同意都更戶逾九成五

桃園正光花園新城社區30年前被判定為海砂屋，現由桃園市住宅及都市更新中心推動公辦都更案。住都中心今表示，目前同意都更戶數已逾95%，將於9月15日在桃園市政府13樓會議室舉辦公開評選說明會。

住都中心表示，正光花園新城位於桃園區正光路與延壽街之間，基地面積2344坪，屬第2種住宅區，建蔽率60%、容積率240%，共有195戶，已同意都更戶數有186戶，已逾95%，土地面積同意比例亦達93%，將由住都中心擔任實施者，已自9月1日起公開徵求出資者，預定12月8日截標，因此特別舉辦說明會，向有興趣的廠商說明基地概況、發展願景、招商資格與條件等重要資訊。

住都中心表示，正光花園新城於30年前即被判認為海砂屋，屋況日漸頹敗，不少住戶已經遷離，加上社區自組的更新會運作並不順遂，遲遲無法重建，市府結合防災都更及公辦都更兩大專案計畫，直接進入社區整合民眾，協助提出建物模擬、財務試算，一召開說明會即獲得7成以上住戶認同。

住都中心表示，此次招商說明會採網路報名，報名期限至12日中午前，未來建築將規畫取得銀級綠建築標章、能效標示及耐震標章，期待透過公辦都更改善居住安全疑慮。