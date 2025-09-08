快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

全市約5.8萬噸裸露垃圾 桃市環保局：力拚明年底前清完

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市目前有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，環保局今表示會力拚在明年底前清除完畢。圖／桃園市環保局提供
桃園市目前有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，環保局今表示會力拚在明年底前清除完畢。圖／桃園市環保局提供

桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，如今隨著欣榮焚化廠在去年底完成整修改善、生質能中心今年初正式營運，垃圾處理量能大幅提升。環保局今表示，目前全市仍有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，會力拚在明年底前清除完畢。

環保局長顏己喨表示，透過欣榮焚化廠與榮鼎生質能中心的「雙重火力」助攻下，桃園的垃圾自主處理量能已大幅提升，目前全市每日垃圾處理量現可達1420公噸，足以負荷每日家戶垃圾產生量約1300公噸，不僅解決掩埋場裸露垃圾堆積問題，也將廢棄物轉化為能源，其產生的再生能源每年發電量可供應約6萬戶家庭用電。

此外，桃園也積極推動跨縣市區域合作，與鄰近縣市分工調度垃圾、廚餘與底渣處理，發揮「資源互補」效益。各縣市能發揮各自優勢，創造互惠多贏局面。

環保局表示，目前全市仍有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，環保局已將轄內2座焚化爐的餘裕處理量全數投入去化作業，並依風險高低分批處理，以龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場為優先，避免惡臭、病媒蚊孳生及環境安全疑慮，目標在明年底完成所有裸露垃圾的清除作業。

環保局表示，雖然桃園的垃圾自主處理量能已大幅提升，但垃圾處理不能僅靠後端處理設施，更重要是能從源頭減量做起，呼籲市民減少使用一次性用品、落實垃圾分類與資源回收，以降低焚化廠負擔，讓桃園市的垃圾處理系統能夠長久穩定運作。

廢棄物 環保局長 再生能源 垃圾分類

延伸閱讀

提升資源回收！屏東縣垃圾破袋合格率從47％提高到85％

垃圾車也有視野死角 台南交大走入各行政區向駕駛宣講

國小師竟是酒駕累犯！多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

相關新聞

全市約5.8萬噸裸露垃圾 桃市環保局：力拚明年底前清完

桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，如今隨著欣榮焚化廠在去年底完成整修改善、生質能...

苗栗縣頭份市中山市場、建國花市推促參模式開發

苗栗縣頭份市懸宕兩大市場用地中山市場、建國花市，推動促進民間參與公共建設模式開發，縣府最近政策公告，藉由市場結合住宅等方...

苗栗縣警察局異地重建 拚兩大樓一次到位

苗栗縣警察局異地重建案4年來一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、...

新竹市將軍村轉租做餐飲 審計指不符規畫目標

新竹市政府8年前OT委託經營將軍村開放圖書資訊園區，審計室檢討認為多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫目標不符...

星期評論／推電動公車 政府要做好電網後盾

桃園市配合中央「2030年市區公車全面電動化」政策，喊出明年電動公車占比達35%。期望以低碳運輸邁向淨零永續；但要讓藍圖...

觀音設超高壓變電所 自救會抗議

台電擬在桃園市觀音區建「觀園超高壓變電所」，事前未和當地居民溝通，引爆反彈，昨成立自救會並高喊要「台電滾出觀音」，更批「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。