全市約5.8萬噸裸露垃圾 桃市環保局：力拚明年底前清完

桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，如今隨著欣榮焚化廠在去年底完成整修改善、生質能中心今年初正式營運，垃圾處理量能大幅提升。環保局今表示，目前全市仍有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，會力拚在明年底前清除完畢。

環保局長顏己喨表示，透過欣榮焚化廠與榮鼎生質能中心的「雙重火力」助攻下，桃園的垃圾自主處理量能已大幅提升，目前全市每日垃圾處理量現可達1420公噸，足以負荷每日家戶垃圾產生量約1300公噸，不僅解決掩埋場裸露垃圾堆積問題，也將廢棄物轉化為能源，其產生的再生能源每年發電量可供應約6萬戶家庭用電。

此外，桃園也積極推動跨縣市區域合作，與鄰近縣市分工調度垃圾、廚餘與底渣處理，發揮「資源互補」效益。各縣市能發揮各自優勢，創造互惠多贏局面。

環保局表示，目前全市仍有約5.8萬噸裸露垃圾待清除，環保局已將轄內2座焚化爐的餘裕處理量全數投入去化作業，並依風險高低分批處理，以龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場為優先，避免惡臭、病媒蚊孳生及環境安全疑慮，目標在明年底完成所有裸露垃圾的清除作業。

環保局表示，雖然桃園的垃圾自主處理量能已大幅提升，但垃圾處理不能僅靠後端處理設施，更重要是能從源頭減量做起，呼籲市民減少使用一次性用品、落實垃圾分類與資源回收，以降低焚化廠負擔，讓桃園市的垃圾處理系統能夠長久穩定運作。