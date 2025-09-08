快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，縣府推動促進民間參與公共建設模式開發。本報資料照片
苗栗縣頭份市懸宕兩大市場用地中山市場、建國花市，推動促進民間參與公共建設模式開發，縣府最近政策公告，藉由市場結合住宅等方式利用，創造政府、民間投資及民眾多贏局面。

地方人士樂觀其成，希望早日開發，帶動地方繁榮，苗栗縣議員曾玟學則要求中山市場32個原攤商，僅領設備補助費，依頭份市自治條例必須優先安置，將來促參即使改變傳統市場模式，也要確保攤商權益。

頭份市中山市場40多年歷史，2015年鑑定危險建築，市公所推動重建，去年5月清空攤商，但因拆除等問題懸宕，建國花市市場用地長期閒置，地方期盼充分利用，縣府政策公告辦理市場結合住宅及其他開發利用案，其中，中山市場民間自提BOT加有償BTO促參案，建國花市民間自提BOT促參案。

縣府工商發展處指出，市場用地應依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法辦理，附屬事業應符合都市土地使用管制規則及都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定使用，申請收件至今年10月14日。

其中，中山市場促參案基地面積約2006平方公尺，土地所有權人縣政府、鎮公所，部分市場用地，部分商業區，基地現況既有建築物由民間機構拆除，費用主辦機關支付，額度上限5700萬元。

建國花市面積4921平方公尺，土地全部縣府所有，主辦單位配合事項，包括協助申請用水、供電、電信等公用設備，各項審查程序或證照、許可，中長期資金貸款等；辦理租稅優惠、都市計畫變更程序。

苗栗縣頭份市中山市場、建國花市推促參模式開發

