觀音設超高壓變電所 自救會抗議

台電擬在桃園市觀音區建「觀園超高壓變電所」，事前未和當地居民溝通，引爆反彈，昨成立自救會並高喊要「台電滾出觀音」，更批「觀音有電廠，卻各里輪流停電」。自救會發起人徐永金與議員要求「台電另找地方或在大潭電廠蓋電站」。

台電派員接下陳情書，表示待完成法定程序，會公開向地方鄉親說明。

台電以桃園產業發展及因應未來航空城產專區、大矽谷計畫用電需求，計畫在觀音區上大里忠富路段購置4.9公頃土地，興建觀園超高壓變電所。近300位上大、崙坪、富源里里民昨集結，拉起白布條「抗議台電設高壓電站」，立委涂權吉與市議員吳進昌、許更生等到場聲援，齊聲高喊「抗議台電，滾出觀音」、「要健康、要環保，不要電站」。

徐永金砲轟說，觀音迎來大潭電廠危害，還要再設超高壓變電所，竟規避環評，不敢讓人民知道，變電所恐影響人民健康、房地產一落千丈，地方要求相關單位及桃園市政府重視人民心聲，將超高壓變電所設在其他地方，否則觀音人抗爭到底。

涂權吉說，台電設變電所，包括民代在內事先都不知道，台電刻意取得4.9公頃用地，規避5公頃以上須環評及辦地方說明會規定，大家站出來向經濟部、台電表達拒絕，也要求市府阻止台電，支持居民捍衛家園。

吳進昌指出，台電稱要減少電力輸送耗損才興建這座變電所，但特農區選址就不對，國家這麼多嫌惡設施都設在觀音，難道不能設在其他地方？觀音已有大潭電廠，最好的地點應是蓋在大潭電廠廠內，對輸送電力更安全，也可減少地方反彈。

徐永金隨後遞交自救會陳情書，由台電輸變電工程處北工處副處長林健民代表接受，林表示，該計畫是為桃園用電穩定，用地經過公開徵求及評估，會帶回鄉親意見，等完成法定程序，會公開向地方鄉親說明。