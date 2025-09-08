苗栗縣警察局異地重建 拚兩大樓一次到位

苗栗縣警察局異地重建案4年來一波三折，第一棟大樓總經費14億餘元最近終於發包，第二棟大樓隨即啟動規畫興建，拚4年後第一、第二大樓一次到位，遷建後騰空的土地，新蓋縣立圖書館總館，「一遷一建」同步推進。

苗栗縣警局廳舍56年歷史，建築老舊、建物銜接處發生裂縫，行政院前院長蘇貞昌2021年10月巡視，同意全額補助11.42億元新建，歷經原地重建改採異地重建，共同性費用及原物料上漲等因素一波三折，總經費一度飆升到23.6億多元，經調整量體，中央今年5月間拍板核定，最近工程發包。

縣警局指出，警政大樓新址在苗栗市經國路體育館旁縣有地1.95公頃，中央補助仍維持蘇貞昌允諾的11.42億元，縣府自籌2億5884萬元，興建地上5層樓、地下1層樓，預定2029年上半年完工，但空間不足容納目前縣警局20科室、300多人辦公。

工程決標後，縣警局啟動第二大樓規畫，初步構想地上5層樓、地下1層樓建築，總經費4.2億元，苗栗縣長鍾東錦表示，除了縣款支應外，再爭取中央補助，希望第一、第二大樓一次到位，縣警局不用大費周章2次搬遷，至於期間暫時辦公場所，仍在協調中。

至於縣警局異地遷建後，將新蓋縣立圖書館總館，獲教育部核定補助4.8億元，縣府目前辦理營建管理（PCM）招標作業，鍾東錦要求團隊「一遷一建」同步推進，盡速如質完成苗栗治安、教育文化的重要建設。